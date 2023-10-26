Два жилых дома в Донецке получили повреждения под ударами ВСУ

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В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины два многоквартирных жилых дома в Донецке получили повреждения, об этом сообщает «РИА Новости».
«Был сильный разрыв: один, потом второй, и вылетают окна в квартире. Это жилой дом, здесь ничего не происходит, ничего рядом и нет, здесь живут обычные мирные жители города Донецка Калининского района», - прокомментировал ситуацию местный житель, ставший очевидцем обстрела.
Отмечается, что ранения получил по меньшей мере один мирный житель.
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