Два жителя Долгопрудного отправились служить по контракту

Фото: администрация Долгопрудного
В администрации городского округа Долгопрудный проводили на службу двух жителей муниципалитета, заключивших контракт с Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Решение пойти в армию приняли сотрудники одного из городских предприятий. Поблагодарили их за этот выбор, замглавы администрации Долгопрудного Павел Сибрасов и председатель городского Совета депутатов Дмитрий Балабанов, обратились к ним с напутствием.
В ответ долгопрудненцы пообещали служить честно и ответственно. Сейчас они проходят обучение военному делу, необходимое перед отправкой в зону СВО. Набор военнослужащих по контракту в Долгопрудном продолжается.
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«Вы настоящие граждане своей страны. Чем больше таких парней, тем ближе победа. Желаем вам отличной службы и скорейшего возвращения», – сказал Балабанов.
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Лора Луганская