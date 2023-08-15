Движение автотранспорта по Крымскому мосту частично восстановили

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Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Крыма было возобновлено, однако в направлении от Крыма движение до сих пор остается закрытым. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на мосту.
«Движение транспортных средств из Кубани в Крым возобновлено. Однако в сторону выезда с полуострова движение все еще ограничено», — говорится в сообщении канала.Читайте также:
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Артем Кузьмин