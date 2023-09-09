Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал, который оперативно информирует о событиях на мосту.
В ночь с 1 на 2 сентября было временно прекращено движение по мосту в 00:00 из-за попыток атак дронов со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно данным Министерства обороны России, было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера, один из которых был атакован непосредственно перед полуночью 1 сентября, а два других были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.
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