Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки артиллерией ВСУ

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В результате обстрела боевиками ВСУ поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.
По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 13 августа артиллерия ВСУ выпустила по поселку Зайцево четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан.
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Александр Бойцов