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Двое мирных жителей пострадали при обстреле Горловки артиллерией ВСУ

13 августа 2023, 09:59

Фото: istockphoto/IGOR KUTNII

В результате обстрела боевиками ВСУ поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Иван Приходько.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе располагается химический концерн «Стирол» и крупные угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов в ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло 250 тысяч человек.

По данным представительства ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 13 августа артиллерия ВСУ выпустила по поселку Зайцево четыре снаряда калибром 152 миллиметра. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили двое мирных граждан.

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УНИАН: Киев перекладывает ответственность за провал контрнаступления на НАТО
13 августа 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Olena_Z

В украинской прессе в провале контрнаступления ВСУ все чаще обвиняют представителей Североатлантического блока. Сообщается, что в последнее время украинское военное руководство большей частью старается принимать самостоятельные решения, не считаясь с мнением западных партнеров.
Украинское издание УНИАН отмечает, что действия инструкторов и советников НАТО привели к провальным результатам контрнаступления ВСУ на всех участках. Теперь украинские штабы стали действовать независимо, отказываясь от советов западных стратегов. Украинские военные считают, что те мало разбираются в ситуации на месте.

Западные консультанты, стараясь оправдаться, напротив. указывают на внутренние проблемы украинской армии. Одним из ключевых разногласий стала возможность применения на Украине военной доктрины НАТО. Она подразумевает боевые действия при массированной поддержке авиации, которой у Украины практически нет. Значительное превосходство России в воздухе сказывается на успешности военных действий.

В публикации указывается, что в случае дальнейшего развития ситуации в пользу России, вся военная помощь, оказанная Киеву западными союзниками, окажется напрасной. В то же время некоторые европейские СМИ пишут, что альянс отправил Украину на безнадежную битву с Россией.

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#военные
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#всу
#военная украина
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Боевики ВСУ бросили раненых товарищей после провала атаки на Авдеевском направлении
13 августа 2023, 08:26

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Части ВСУ в районе села Первомайское небольшими группами несколько часов пытались атаковать российские позиции. После того, как все атаки были отбиты, за ранеными приехала машина эвакуации. Но, попав под огонь, быстро развернулась и уехала обратно, бросив раненых на поле боя.
Подробности рассказал российский разведчик-доброволец с позывным Ганс. После того, как продолжавшиеся всю ночь атаки украинцев были отбиты, остатки их частей укрылись в доме на окраине села, передает РИА Новости. Российские военные с помощью БПЛА установили местонахождение боевиков ВСУ и одним метким выстрелом поразили место их укрытия. Увидев это, машина эвакуации развернулась и спешно покинула поле боя, бросив уцелевших и раненых товарищей.

Это далеко не первый случай, когда «побратимы» стараются уберечь в первую очередь себя, оставляя на передовой раненых и тех, кто нуждается в помощи. На прошедшей неделе заместитель командира бригады «Царские волки» предоставил редакции агентства кадры видеозаписи, на которых видно, как украинская эвакуационная группа на Запорожском направлении бросила своих тяжело раненых товарищей, которые сами не могли подойти к машине. Это в очередной раз иллюстрирует состояние морального духа бойцов ВСУ.

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#военные
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#кадры
#всу
#машина
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Российские штурмовые группы захватили два опорника ВСУ под Купянском
13 августа 2023, 08:02

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовые группы захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении. Противник пытался контратаковать, но понес серьезные потери и вынужден был отступить.
Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Сергей Зыбинский. Также боевики ВСУ были выбиты с трех наблюдательных постов, передает ТАСС. Около населенного пункта Ольшана разгромлены около двух взводов вражеской пехоты. Контратаки, в ходе которых противник пытался вернуть утраченные позиции, были успешно отражены.

Также огнем тяжелой минометной батареи нанесен удар по опорному пункту украинской 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Синьковка. Разведывательно-ударное отделение ВС РФ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожило САУ Crab польского производства в районе балки Шевцов Яр.

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#всу
#вс рф
#удар
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Российские военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
13 августа 2023, 05:41

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Войска российской группировки «Центр» отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, слова которого приводит РИА Новости.
«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки ВСУ», — рассказал он журналистам.




По его словам, потери противника при этом составили более 80 боевиков. Также была уничтожена боевая машина пехоты противника, бронированная машина и 120-миллиметровый миномет.

Накануне, в субботу, 12 августа, на купянском участке российские вооруженные силы за день успешно отбили семь атак со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский.

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#всу
#вооружённые силы рф
#минобороны рф
#сво
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Bild am Sonntag: В проблемах ВСУ при контрнаступлении виновата неправильная тактика
13 августа 2023, 05:22

Фото: iStock/Dmytro_Sheremeta

Эксперты немецкого Бундесвера считают, что проблемы с контрнаступлением Вооружённых сил Украины (ВСУ) связаны с используемой украинским военным командованием так называемой «тактикой малых групп». Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.
«Отдельные подразделения в некоторых случаях разделены на настолько малочисленные группы, что несмотря на то, что каждое подразделение что-то делает, совместное ведение боевых действий невозможно», — говорится в отчете, выдержки из которого приводит издание.

Таким образом, у ВСУ де-факто отсутствует возможность перехвата инициативы, благодаря которой можно было бы добиться в том числе огневого превосходства. Кроме того, как отмечает газета, «нерешительные поставки западного оружия» Киеву, вероятно, также сыграют большую роль в отсутствии успеха ВСУ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина сейчас не может прорвать российскую линию обороны. Такая ситуация, по его мнению, сложилась из-за недостатка оружия у украинской стороны. В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что США дали Украине все, о чем они просили для успешного контрнаступления, но оно идёт медленно, а продолжать его с осени будет еще сложнее. По его прогнозам, ВСУ столкнутся с дополнительными сложностями в виде систем ПВО и затрудненностью совершения маневров на линии фронта.

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#всу
#украина
#сво
#контрнаступление
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MWM: Российские Су-57 доказали свою эффективность на Украине
13 августа 2023, 01:35

Фото: iStock/aarows

Российские истребители пятого поколения Су-57 показали свою эффективность на украинском театре военных действий. Об этом пишет военный журнал Military Watch.
Главное преимущество этих истребителей — более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, нежели у американских или китайских аналогов, отмечает издание.

Ранее американское издание посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ. По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.

Военный эксперт Дандыкин заявил о неуязвимости новых ракет РВВ-МД2, созданных для Су-57
Для российских истребителей пятого поколения Су-57 были созданы ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки США на пять-десять лет.  РВВ-МД2 может размещаться во внутрифюзеляжных отсеках Су-57. Она оснащена линией радиокоррекции, позволяющей уточнять координаты цели прямо с борта самолета и повышая, таким образом, вероятность поражения техники противника. Кроме того, у новой ракеты есть многоэлементная двухдиапазонная инфракрасная головка самонаведения с повышенной помехозащищенностью.

Впервые в ракетах подобного типа применена инерциальная система управления. Благодаря ей, боеприпас определяет свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов — только лишь на основе расчетов, исходящих из его предыдущего положения в пространстве.

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#самолёты
#военная техника
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Экс-разведчик Риттер: Непрофессионализм Зеленского — секретное оружие России
12 августа 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Неспособность Зеленского профессионально управлять страной во время военного конфликта играет на руку России. Его некомпетентность является самым лучшим оружием Москвы, помогающее войскам одерживать победы.
Об этом заявил бывший разведчик армии США Скот Риттер во время выступления в эфире YouTube-канала George Galloway. По его мнению, командование ВСУ может устроить военный переворот и сместить главу киевского режима из-за вечных неудач на передовой. Такой сценарий становится все более вероятным на фоне роста потерь среди украинских военнослужащих.

Однако бывший разведчик заметил, что лично он сам обеспокоен будущим Зеленского, поскольку считает, что его пребывание на посту президента Украины является единственным и самым быстрым вариантом прекращения военного конфликта.

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#сша
#youtube
#сценарий
#всу
#украина
#конфликт
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Полковник Макгрегор: Иностранные наемники массово дезертируют из ВСУ
12 августа 2023, 20:55

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Среди украинских военнослужащих растет недовольство из-за постоянных поражений на передовой. Иностранные наемники также стали покидать передовую на фоне военных неудач.
Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего канала на YouTube. Он отметил, что иностранные наемники, которые поначалу так рьяно бросились сражаться на стороне Украины, сейчас просто собирают вещи и уезжают. Макгрегор предположил, что остались скорее всего только поляки.

Среди украинских частей ВСУ также могут участиться случаи дезертирства из-за отсутствия военных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления, считает военный. Это может внести раскол в украинскую армию и в конечном итоге привести ее к поражению. Солдаты, не видя результатов боевых действий, теряют не только моральный дух, но и перестают видеть смысл в продолжении боевых действий, заключил американский полковник.

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#youtube
#солдаты
#всу
#наемники
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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина может в скором времени потерять Одессу
12 августа 2023, 20:21

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Украина может в скором времени потерять Одессу из-за того, что ВСУ уже не способны вести боевые действия в полном объеме. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью для YoyTube-канала Dialogue works он сказал, что по его мнению шансы на то, что Украина сможет удержать Одессу с каждым днем уменьшаются. Бывший сотрудник спецслужб напомнил, что после провала контрнаступления ВСУ российские войска сами начали наступать на Харьковском направлении, где скорость их продвижения составляет несколько километров в день. Джонсон считает, что в скором времени военнослужащие армии России освободят Купянск.

Украинские же войска несут тяжелые потери в живой силе и технике. ВСУ просто не успевают подготовить и снарядить новых солдат из резерва, что не позволяет им вести боевые действия должным образом, заключил экс-аналитик ЦРУ.
#скорость
#украина
#всу
#солдат
#одесса
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