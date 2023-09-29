Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

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Двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который попытался помешать им сдаться в плен российским силам в районе Новоселовского в ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в районе населённого пункта Новоселовское ВСУ понесли большие потери в ходе активных боевых действий. По опорным пунктам украинских военных было нанесено масштабное огневое поражение.
В ходе допроса ВС РФ выяснили, что убитый военнослужащий был участником украинской АТО и занимался пытками жителей части ЛНР, которая находится под контролем киевского режима.
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«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова