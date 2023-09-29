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Двое украинских военных застрелили сослуживца, который мешал им сдаться в плен

Марочко: два украинских военных застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен
29 сентября 2023, 09:21
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Двое украинских военных застрелили своего сослуживца, который попытался помешать им сдаться в плен российским силам в районе Новоселовского в ЛНР. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, в районе населённого пункта Новоселовское ВСУ понесли большие потери в ходе активных боевых действий. По опорным пунктам украинских военных было нанесено масштабное огневое поражение.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», - написал Марочко в своем Telegram-канале.


В ходе допроса ВС РФ выяснили, что убитый военнослужащий был участником украинской АТО и занимался пытками жителей части ЛНР, которая находится под контролем киевского режима.

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#лнр
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#вс рф
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Экс-командир ЧВК «Вагнер» Трошев будет курировать связь между добровольцами и МО
29 сентября 2023, 08:59

Фото: сайт Кремля

Экс-командир ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев с позывным «Седой» будет курировать связь между добровольцами и Минобороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источники в силовых структурах.
Ранее стало известно, что Андрей Трошев принял участие во встрече с президентом России Владимиром Путиным совместно с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым.

Путин рассказал, что на последней встрече с Трошевым разговор шел о формировании добровольческих подразделений, которые будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. По словам главы государства, Трошеву должен следить решением необходимых вопросов,  чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом.

Ранее Трошев был начальником штаба ЧВК «Вагнер», он также принимал участие во встрече президента с командирами группы в Кремле.

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#операции
#вагнер
#путин
#чвк
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В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации
В Генштабе ВС РФ заявили об отсутствии планов по проведению мобилизации в РФ
29 сентября 2023, 08:47

Фото: iStock/scaliger

В России нет планов по проведению дополнительной мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет», - заявил Цимлянский.

По его словам, в России много тех, кто заключил контракт с Минобороны России, а также добровольцев, которые также хотят принимать участи с специальной военной операции. Он подчеркнул, что этого числа достаточно для выполнения цель и задач СВО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть одинаковыми независимо от статуса военнослужащего.

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#операции
#контракт
#сво
#минобороны
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Рогов раскрыл новый феномен украинского контрнаступления
Рогов: солдаты ВСУ активно сдаются группами на Ореховском направлении
29 сентября 2023, 08:05

Фото: iStock/Sinenkiy

Контрнаступление ВСУ породило новый феномен, когда украинские военные начали массово добровольно сдаваться в лен российским силам. Об этом рассказал глава движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Боевики ВСУ группами сдаются, особенно активно - на ореховском направлении запорожского фронта. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону. Это феномен украинского контрнаступления», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он пояснил, что в среднем за сутки в плен добровольно сдаются от двух до пяти украинский военных. По его словам, причиной этому является отсутствие морального духа у ВСУ. Кроме того, они осознали, что успехов в контрнаступлении на ВС РФ им добиться не получится. Также Рогов подчеркнул, что все меньше украинских военных хотят погибать за «шайку Зеленского».

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#новости
#всу
#вс рф
#рогов
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Минобороны РФ: 11 БПЛА сбито над Россией в ночь на 29 сентября
29 сентября 2023, 07:52

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью в небе над Калужской и Курской областями сбито 11 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ночь на 29 сентября т.г. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
 
Таким образом, над территорией России сбито 11 беспилотных летательных аппарата. Один из них над территорией Калужской области, остальные 10 и 10 над Курской.

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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#беспилотник
#ночь
#бпла
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#атака
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На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне
Подоляк: Удары по РФ наносят сами россияне
29 сентября 2023, 07:34

Фото: iStock/alzay

Удары по территориям России наносят завербованные россияне. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«По территории России "работают" граждане самой России, которые находятся на территории России. Сеть достаточно активна и эффективна, мы сами это видим», - заявил Подоляк.

Он добавил, что такие действия происходят и в Курской, и в Белгородской областях. По его словам, эффективность подобных действий увеличивается и на военных и критических объектах.

Подоляк предупредил, что число подобных инцидентов на территории России будет стремительно увеличиваться.

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#эксперт
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В Курской области минувшей ночью сбили 10 беспилотников
Старовойт: 10 беспилотников сбито в Курской области минувшей ночью
29 сентября 2023, 07:21

Фото: iStock/aapsky

Минувшей ночью на Курскую область была совершена массовая атака украинскими беспилотными летательными аппаратами, сбито 10 беспилотников. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Сегодня наш регион массировано был атакован украинскими беспилотными летательными аппаратами. ПВО сбили 10 БПЛА. Благодарю всех наших военных! Также хочу поблагодарить неравнодушных граждан за сообщения о беспилотниках», - заявил Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также призвал местных жителей не трогать сбитые БПЛА, не приближаться к ним и не фотографировать, напомнив об опасности их самоликвидации. В случае обнаружения опасной находки необходимо сразу позвонить по номеру 112 и дождаться специалистов, отметил Старовойт.

Ранее он также сообщал, что в Курской области украинский беспилотник совершил атаку на подстанцию, сбросив два взрывных устройства.

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#беспилотник
#бпла
#регион
#telegram
#пво
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Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев
Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне
29 сентября 2023, 06:18

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине планируется провести мобилизацию с целью формирования к весне армии размером до 500 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с изданием «Известия».
По мнению Дандыкина, украинским военным, особенно на направлении в Запорожье, требуется усилить бригады и обеспечить их новым вооружением. Он отметил, что в этот период активности могут снизиться, но украинские войска будут продолжать атаковать, используя поставляемое Западом вооружение.

Эксперт также предположил, что Вооруженные силы Украины могут осуществлять ракетные и беспилотные атаки на российские объекты в тылу.

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#эксперт
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#вооружение
#всу
#запорожье
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Российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»
ТАСС: Российский спецназ применил в зоне СВО робота-антиснайпера «Сосна-Н»
29 сентября 2023, 06:13

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские подразделения спецназначения в ходе СВО на территории Украины применили роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.
«Партия антиснайперских комплексов «Сосна-Н» была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Комплекс «Сосна-Н» — это автоматическая дистанционно управляемая лазерно-оптическая установка, которая способна сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать оптические устройства противника в круглосуточном режиме. «Сосна-Н» может работать на дистанциях до 3 тысяч метров, при этом дальность подавления достигает двух тысяч метров.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские пилоты приступили к обучению в США

Военный Дандыкин: ВСУ намерены мобилизовать до 500 тысяч человек к весне

#комплекс
#сво
#всу
#россия
#украина
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Украинские пилоты приступили к обучению в США
В США начались курсы английского языка для украинских пилотов
29 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Maikel_de_Vaan

Первая группа украинских летчиков начала процесс обучения на территории Соединенных Штатов, объявила заместителем пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх ​в своем аккаунте в Twitter.
Она подчеркнула, что обучение включает в себя языковую подготовку, и сообщила, что курсы английского языка уже начались. При этом детали, такие как количество летчиков и сроки завершения курсов, не были разглашены. Сабрина Сингх отметила, что продолжительность языковой подготовки будет зависеть от индивидуальных навыков и профессионализма обучающихся.

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