Echos: Украина тайно приняла от Франции штурмовые винтовки ACAR

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Россия уже неоднократно указывала странам НАТО на то, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, отдаляя момент проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта, поскольку они обучают украинских военных.
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