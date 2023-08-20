Economist: Киев не может атаковать в лоб по желанию Запада

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В Генштабе ВСУ заявили, что у Киева нет ресурсов для беспрестанных лобовых атак, как об этом просят западные союзники. Об этом со ссылкой на источник в высших военных кругах Украины сообщает издание Econmist.
В материале также сказано, что контрнаступление откладывалось из-за минных полей и отсутствия превосходства в воздухе. Большое значение имеет и пошатнувшийся моральный дух среди военнослужащих. Украинская молодежь все сильнее чувствует тяжесть конфликта. По словам высокопоставленного украинского военного, все, кто хотел воевать, уже давно ушли добровольцами. Сейчас ВСУ набираются «среди нежелающих и уклонистов».
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Александр Бойцов