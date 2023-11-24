Economist: Российские системы РЭБ успешно сбивают с заданного курса ракеты НАТО

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Российские войска с успехом применяют в зоне спецоперации новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы легко сбивают ракеты НАТО с запрограммированного курса.
В статье говорится о том, что российские средства РЭБ либо выводят из строя системы наведения, либо полностью глушат и подавляют связь с оператором, в результате чего пораженные и «ослепшие» дроны бесцельно парят в воздухе, пока не разрядятся и не упадут на землю.
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Александр Бойцов