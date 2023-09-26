Economist: Украина просит у союзников аналог российских ракет «Калибр»

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Киевские власти запросили у западных партнеров крылатые ракеты большой дальности, которыми можно вооружать стратегические бомбардировщики. Однако ВСУ вряд ли смогут получить оружие, которого у них нет.
Об этом пишут обозреватели журнала Economist. В публикации приводятся слова источника в украинском Генштабе, который заявил, что Киеву необходимо иметь в своем распоряжении аналоги российских ракет Х-101 и «Калибр», добавив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты очень трудно перехватывать. Авторы статьи сомневаются, что Украине удастся получить требуемые вооружения.
В странах НАТО, откуда Киев получает военную помощь, аналогом Х-101 можно считать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Эти снаряды запускают только со стратегических бомбардировщиков В-52. Вполне очевидно, что США не смогут предоставить Киеву авиационные комплексы стратегического класса.
К аналогам российской ракеты «Калибр» можно отнести американскую крылатую ракету морского и наземного базированияBGM-109 Tomahawk. Для их запуска используются установки Mk 41 на кораблях или наземную систему противоракетной обороны США Aegis Ashore. Весьма маловероятно, что Вашингтон готов поставлять Киеву такое дорогостоящее и сложное оборудование. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подводных лодок, которых у Украины также нет.
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В странах НАТО, откуда Киев получает военную помощь, аналогом Х-101 можно считать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Эти снаряды запускают только со стратегических бомбардировщиков В-52. Вполне очевидно, что США не смогут предоставить Киеву авиационные комплексы стратегического класса.
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Александр Бойцов