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Economist: Украина просит у союзников аналог российских ракет «Калибр»

26 сентября 2023, 16:16
Фото: istockphoto/Alexyz3d

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Киевские власти запросили у западных партнеров крылатые ракеты большой дальности, которыми можно вооружать стратегические бомбардировщики. Однако ВСУ вряд ли смогут получить оружие, которого у них нет.
Об этом пишут обозреватели журнала Economist. В публикации приводятся слова источника в украинском Генштабе, который заявил, что Киеву необходимо иметь в своем распоряжении аналоги российских ракет Х-101 и «Калибр», добавив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты очень трудно перехватывать. Авторы статьи сомневаются, что Украине удастся получить требуемые вооружения.

В странах НАТО, откуда Киев получает военную помощь, аналогом Х-101 можно считать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Эти снаряды запускают только со стратегических бомбардировщиков В-52. Вполне очевидно, что США не смогут предоставить Киеву авиационные комплексы стратегического класса.


К аналогам российской ракеты «Калибр» можно отнести американскую крылатую ракету морского и наземного базированияBGM-109 Tomahawk. Для их запуска используются установки Mk 41 на кораблях или наземную систему противоракетной обороны США Aegis Ashore. Весьма маловероятно, что Вашингтон готов поставлять Киеву такое дорогостоящее и сложное оборудование. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подводных лодок, которых у Украины также нет.

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#сша
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На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
26 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинских военнообязанных, которые незаконно покинули Украину, в случае их возвращения на родину ждет наказание. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности», - заявил Демченко в рамках телемарафона.

По его словам, никто не избежит наказания, в случае подобных нарушений. При этом он подчеркнул, что в сентябре начались облавы на военкоматы и число уклонистов-беженцев сократилось.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. По его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.

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#меры
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В Германии раскрыли глупейшую ошибку ВСУ
Журналист Репке: ВСУ держат самолеты слишком близко к линии соприкосновения
26 сентября 2023, 14:34

Фото: Stock/Olena_Z

Немецкий журналист Юлиан Репке считает, что Вооруженные силы Украины совершают глупые, но непростительные ошибки на линии соприкосновения, которые приводят к массовым потерям военной техники.
«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» - задается вопросом Репке в своей соцести Х.

Он также напомнил, что после нанесения нескольких ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия таким же образом уничтожила МиГ-29 на Николаевской авиабазе. По словами Репке, он не может найти объяснение подобным действиям со стороны Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. 

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Шойгу: ВС РФ продолжают наращивать боевую мощь
26 сентября 2023, 14:25

Фото: istock / leksandr Golubev

Армия России продолжает наращивать боевую мощь за счет современного вооружения и улучшенной подготовки военных.
Об этом на коллегии военного ведомства заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство ТАСС. 

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны заявил, что ведомство сможет достигнуть поставленных целей до 2025 года.

Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада. 

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#минобороны
#вооружения
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Минобороны : Российские военные нанесли огневое поражение боевикам «Азова»*
26 сентября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Сообщение об ударе российских войск по противнику опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны России. В результате удара было уничтожено до 55-ти военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две боевые машины пехоты и две гаубицы Д-30.

Накануне, 25 сентября, российские военные отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Сегодня по противнику был нанесен ответный удар.

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#военные
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#всу
#удар
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Песков раскрыл судьбу танков Abrams, переданных Украине
Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая поставляемая ВСУ техника
26 сентября 2023, 14:05

Фото: сайт Кремля

Танки Abrams, переданные Украине её западными партнерами являются серьезным оружием, однако и они будут также хорошо гореть, как и остальное западное вооружение. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, оружие, которое Запад передает Украине никак не повлияет на суть СВО и на её исход. Песков подчеркнул, что нет ни одного вида оружия, которое бы смогло изменить расстановку сил на поле боя.

«А танки Abrams - такое серьезное оружие. Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть», - добавил он.

При этом чиновники на Украине сами не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. 

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#оружие
#танки
#сво
#песков
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Песков прокомментировал слухи о гибели командующего ЧФ в Севастополе
Песков: Минобороны не предоставляло информации о гибели командующего ЧФ
26 сентября 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Минобороны РФ не предоставляло никакой информации о гибели командующего Черноморским флотом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее распространились слухи о том, что в результате удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября погиб главнокомандующий Виктор Соколов. 

Пресс-секретарь также отметил, что информированием о гибели военнослужащих занимается исключительно Министерство обороны, поэтому он сам не может дать никакой точной информации.

Напомним, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе. Атака была произведена американскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Координировал этот удар Boeing P-8A ВМС США, который поднялся над территорией Румынии. 

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#чёрное море
#флот
#взрыв
#севастополь
#гибель
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Сергей Шойгу: За сентябрь ВСУ потеряли убитыми свыше 17 тысяч человек
26 сентября 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

За сентябрь месяц бойцами Вооруженных сил РФ уничтожено свыше 17 тысяч солдат ВСУ и более 2,7 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании Коллегии Минобороны России.
Глава российского  военного ведомства отметил, что поставляемая киевским властям западная техника горит не хуже, чем стоящая на вооружении в ВСУ старая, еще советских времен. Шойгу рассказал об уничтожении американских БМП Bradley, немецких танков Leopard и английского Challenger, который впервые получил огневое поражение на поле боя, а ранее считался неуязвимым.

Министр обороны отметил, что США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, а солдат толкать на бессмысленные штурмы, которые, не принося успеха, ведут к все новым и новым бессмысленным потерям. Такие циничные действия стран Запада и  их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению, констатировал Сергей Шойгу.

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#сергей шойгу
#техника
#министр
#всу
#солдат
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MWM: Российская ракета «Корнет» — убийца лучших западных танков
26 сентября 2023, 12:10

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Вооруженные силы России при помощи ракет «Корнет» массово уничтожают самые современные западные танки. Среди них даже машины модификации Leopard 2A6 с улучшенной броней понесли на Украине значительные потери.
Об этом пишут обозреватели издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что российским ракетам не могут противостоять самые последние модели танков с сильной броней. Что касается более старых танков Leopard 2A4 и Leopard 1, то среди них потери еще более значительны.

Авторы материала также обратили внимание на то, что западный персонал, будь то контрактники или действующие военнослужащие, будут все более активно задействованы на Украине. В качестве примера в статье приводятся ракетные системы Patriot, которые были поставлены Киеву в гораздо более сжатые сроки, чем потребовалось бы для обучения украинских операторов.

На прошлой неделе разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем. Механик-водитель, который был тяжело ранен и попал в плен, несколько раз подчеркнул, что он является не наемником, а военнослужащим бундесвера.

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#вс рф
#танк
#украина
#ракета
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В Киеве не надеются, что танки Abrams смогут переломить ситуацию в пользу ВСУ
26 сентября 2023, 11:38

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Чиновники на Украине не уверены в том, что новая поставка танков Abrams Киеву как-то повлияет на ход венных действий на линии соприкосновения. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
«Хотя прибытие американских танков является долгожданным, украинские чиновники признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эта техника вряд ли существенно изменит ход войны», — говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.

При этом руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что американские танки Abrams на фронте не протянут, а дальнобойные ракеты ATACMS «не изменят ситуацию».


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