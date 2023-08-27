Economist: ВСУ при атаках дронов вглубь РФ получают данные от западных партнеров

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Операторы украинских дронов, которые атакуют территорию РФ, получают информацию о радарах и ПВО от западных партнеров. Об этом сообщает издание Economist со ссылкой на источники.
«Они собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО», — говорится в материале издания.
По информации издания, на передовой «Москва лишила Киева первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному».
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