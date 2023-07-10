«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне

Фото: пресс-служба «Единой России»
Игорь Брынцалов: Мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывают поддержку военнослужащим и жителям новых территории России, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
В текущем году от партии направили 1 240 тонн гуманитарного груза.
Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами. Помимо этого, единороссы поддерживают семьи участников СВО. В Московской области за депутатами партии закреплены свыше 14 тыс семей мобилизованных.
Для неравнодушных жителей Подмосковья создан сайт с адресами пунктов сбора гумпомощи.
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В текущем году от партии направили 1 240 тонн гуманитарного груза.
«Мы видим, как меняется ситуация. В июне остро встал вопрос о помощи переселенцам из приграничных районов Белгородской области. Благодаря выстроенному взаимодействию внутри партийной организации, в короткие сроки был собран гуманитарный коновой. Товары первой необходимости, бутилированная вода в течение двух дней были доставлены в пункты временного размещения. Общий вес поставки — свыше 30 тонн. При этом мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза», — заявил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами.
«Каждое местное отделение партии, депутаты от территорий находятся на связи либо с бойцами, либо с членами их семей. Благодаря этому мы получаем конкретные запросы. Бойцам часто требуются новые антидроновые ружья, автомобили, квадрокоптеры. Оперативно изыскиваем возможности и направляем к линии соприкосновения», — дополнил спикер Мособлдумы.Также, Игорь Брынцалов сообщил, что от партии был поставлен бронемобиль в зону СВО.
Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами. Помимо этого, единороссы поддерживают семьи участников СВО. В Московской области за депутатами партии закреплены свыше 14 тыс семей мобилизованных.
Для неравнодушных жителей Подмосковья создан сайт с адресами пунктов сбора гумпомощи.
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Алиса Сергиенко