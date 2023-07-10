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«Единая Россия» направила в зону СВО больше 300 тонн гумпомощи в июне

10 июля 2023, 16:30

Фото: пресс-служба «Единой России»

Игорь Брынцалов: Мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза.
Члены и сторонники партии «Единая Россия» с самого начала специальной военной операции оказывают поддержку военнослужащим и жителям новых территории России, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

В текущем году от партии направили 1 240 тонн гуманитарного груза.

«Мы видим, как меняется ситуация. В июне остро встал вопрос о помощи переселенцам из приграничных районов Белгородской области. Благодаря выстроенному взаимодействию внутри партийной организации, в короткие сроки был собран гуманитарный коновой. Товары первой необходимости, бутилированная вода в течение двух дней были доставлены в пункты временного размещения. Общий вес поставки — свыше 30 тонн. При этом мы продолжаем доставку необходимых вещей и по ранее запущенным направлениям. Всего в июне мы направили 337 тонн различного груза», — заявил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами.
«Каждое местное отделение партии, депутаты от территорий находятся на связи либо с бойцами, либо с членами их семей. Благодаря этому мы получаем конкретные запросы. Бойцам часто требуются новые антидроновые ружья, автомобили, квадрокоптеры. Оперативно изыскиваем возможности и направляем к линии соприкосновения», — дополнил спикер Мособлдумы.
Также, Игорь Брынцалов сообщил, что от партии был поставлен бронемобиль в зону СВО.

Ежедневно со всего региона в Донбасс отправляют фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и лекарствами. Помимо этого, единороссы поддерживают семьи участников СВО. В Московской области за депутатами партии закреплены свыше 14 тыс семей мобилизованных.

Для неравнодушных жителей Подмосковья создан сайт с адресами пунктов сбора гумпомощи.

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#Гумпомощь
#гуманитарная помощь
#Единая Россия
#Подмосковья
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Один человек пострадал при обстреле ВСУ Брянской области
10 июля 2023, 17:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной села Подывотье Севского района.
«ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате обстрела повреждение получили жилой дом и хозпостройка. По словам главы региона, на месте ЧП работают все оперативные службы. Ущерб повреждений будет оценен, после будут проведены ремонтные работы, заключил Богомаз.

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#Брянская область
#Александр Богомаз
#обстрел
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Депутат Лантратова: Минобороны поддержало идею создания роликов о СВО для школьников
10 июля 2023, 16:30

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что Министерство обороны России поддержало идею создания цикла видеороликов, в которых школьники будут брать интервью у участников специальной военной операции. Об этом она сообщила на заседании экспертного совета фракции в Госдуме.
Лантратова добавила, что эти ролики будут распространяться школьниками в социальных сетях. 

Также она отметила безусловную важность этого проекта.

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#СВО
#ВС РФ
#школьники
#Госдума
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Сенатор Джабаров: «Передача командиров «Азова»* пускай остается на совести Эрдогана»
10 июля 2023, 16:30

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Украине командиров полка «Азов»* для того, чтобы перед саммитом НАТО продемонстрировать свою верность альянсу.
«Передача командиров «Азова»* пусть остается на совести Эрдогана. Я думаю, не стоит придавать значения и обострять конфликт. Мы в любом случае сделаем выводы и примем к сведению решение президента Турции, у нас никто ничего не забывает», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

А ассистент президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты не участвовали в освобождении и возвращении командиров бригады «Азов»* на Украину из Турции.

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* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ
#спецоперация
#Россия
#Украина
#Турция
#политика
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Гаврилов заявил о невозможности переговоров с Украиной в данный момент
10 июля 2023, 12:22

Фото: iStock/alzay

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что мирные переговоры с Украиной невозможны в данный момент.
«Сейчас переговоры просто невозможны. Захотели бы американцы, они бы заставили украинцев сесть за стол переговоров», — сказал Константин Гаврилов в эфире «Россия 24».
По мнению Гаврилова, если бы в Киеве хотели найти дипломатическое решение конфликта, они бы «начали давать сигналы», но сейчас таких действий с украинской стороны нет.

Ранее сообщалось, что ВСУ несут большие потери. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении. 

По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.

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Губернатор Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины Курской области

В Брянской области ВСУ повредили здание детского сада
 
#ВСУ
#СВО
#Украина
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В Брянской области ВСУ повредили здание детского сада
10 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Ivan Murauyou

При украинском обстреле села Куршановичи в Брянской области были повреждены здания детского сада, магазина, почты и два жилых дома. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Александр Богомаз.
Богомаз отметил, что пострадавших нет. 

На месте разрушений работают сотрудники оперативной службы.

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#ВСУ
#Брянская область
#обстрел
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Губернатор Старовойт сообщил об обстрелах со стороны Украины Курской области
10 июля 2023, 11:13

Фото: iStock/Standart

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ поселка Теткино в Глушковском районе.
По его словам, в результате нанесения ударов со стороны ВСУ, были повреждены десять домовладений и линия электропередачи. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Глава региона отметил, что часть поселка остается без света. Восстановительные работы будут проведены при установлении безопасной обстановки. В домах оказались повреждены крыши, окна и фасады. Жителям также будет оказана помощь по восстановлению их домовладений, подчеркнул Старовойт. 

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#Курская область
#Старовойт
#обстрелы
#ВСУ
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Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в украинском Николаеве
10 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/Standart

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил, что в Николаеве, расположенном на юге Украины, поврежден объект инфраструктуры.
Он пояснил, что в городе накануне была объявлена воздушная тревога. Об этом глава военной администрации сообщил в своем телеграмм-канале.

Объект инфраструктуры был поврежден в результате обстрела. Инцидент произошел около 01:00 мск. Информация о разрушениях уточняется. Жертв среди населения по предварительным данным нет. 

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#Украина
#Николаев
#ВС РФ
#инфраструктура
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ВСУ несут значительные потери на Луганском направлении
10 июля 2023, 09:24

Фото:iStock/Semen Salivanchuk

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ несли на прошлой неделе крупные потери личного состава и техники на Луганском направлении.
По словам Андрея Марочко, российские войска на прошлой недели отразили 72 атаки ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.
 
Также на Луганском тактическом направлении ликвидировано 2,6 тыс. украинских и иностранных бойцов, уничтожено 92 автомобиля, 13 танков, подбиты 54 боевые бронированные машины ВСУ, пишет РИА Новости.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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Одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля, была направлена на Крымский мост
10 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Начальник главного штаба ВКС Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных ВСУ 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост.
Ракетная атака была успешно отражена системами ПВО и РЭБ. В минобороны также отметили, что жертв и разрушений нет.

Начальнику Геншатба Вооруженных сил РФ Герасимову было доложено о произошедшем. Он поручил выявить места хранения ракет ВСУ и предпринять меры по их поражению.

Украина предприняла попытки ракетного удара 9 июля. Ракеты были выпущены по нескольким российским регионам. Одна из ракет С-200 была направлена на Крымский мост, сообщил Афзалов. 

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#Крымский мост
#ВСУ
#ракеты
#Минобороны РФ
#ПВО
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