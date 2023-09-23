Фото: сайт Кремля
Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось лгать перед американской общественностью о возможности захвата территорий РФ, чтобы поток военной помощи не иссяк. Об этом Риттер сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Риттер пояснил, что Зеленский осведомлен реальным положением дел на фронте, однако продолжает вводить Запад в заблуждение, иначе люди начнут задавать вопросы о целесообразности поддержки Украины.
Ранее экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо ее прекратить и сосредоточиться на приближении мирных переговоров.
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«Он не может сказать правду о происходящем, потому что его выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной», — отметил экс-разведчик ВС США.
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Екатерина Коршунова