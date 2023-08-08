Экипаж «непробиваемой» импортной БМП попал под прямое попадание под Клещеевкой

Фото: istockphoto/huettenhoelscher
Как только Bradley приблизилась к российским позициям на расстояние прицельного огня, она была поражена прямым попаданием в моторный отсек. Экипажу пришлось экстренно эвакуироваться из развороченной и горящей «коробочки». Один из солдат ВСУ вывалился из люка с оторванными ногами. Как позже стало известно, он умер от потери крови. Украинские десантники в очередной раз пытались прорваться к Клещеевке, но доехать им было не суждено.
Читайте также:
ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Украина не смогла дойти до линии обороны российских сил
В США заявили, что РФ лишила Украину систем ПВО