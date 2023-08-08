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Экипаж «непробиваемой» импортной БМП попал под прямое попадание под Клещеевкой

08 августа 2023, 22:29

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Попытка прорыва украинского десанта под Клещеевкой на широко разрекламированной американской боевой машине пехоты (БМП) Bradley закончилась для экипажа неприятностями: российские бойцы подбили бронемашину прямым попаданием.

Если кто-то на Украине всерьез полагал, что американская техника, в отличие от советских и российских машин, неуязвима и непробиваема, то запорожские поля уже давно не оставили камня на камне от этих пламенных, но безосновательных фантазий. Новый случай уже под Бахмутом (Артемовском) только подтвердил: американская техника горит не хуже немецкой или французской, передает телеграм-канал Readovka.

Как только Bradley приблизилась к российским позициям на расстояние прицельного огня, она была поражена прямым попаданием в моторный отсек. Экипажу пришлось экстренно эвакуироваться из развороченной и горящей «коробочки». Один из солдат ВСУ вывалился из люка с оторванными ногами. Как позже стало известно, он умер от потери крови. Украинские десантники в очередной раз пытались прорваться к Клещеевке, но доехать им было не суждено.

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#техника
#всу
#солдат
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Группа участников СВО отправилась в санаторий для прохождения реабилитации
08 августа 2023, 21:34

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Группа участников специальной военной операции отправилась из Донецка на отдых в санаторий. Об этом сообщает РИА Новости.
Военные пройдут реабилитацию, получат физиологическую и психологическую поддержку. Кроме того, для них проведут экскурсии по значимым объектам боевой славы и по почитаемым в православии местам. Организация досуга будет предоставлена РООИ «Русичи-Центр», уточняет заведующая сектором по участникам боевых действий управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке Татьяна Масалова.

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#санаторий
#реабилитация
#психологическая
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ВС РФ освободили пять населенных пунктов в Харьковской области
Ганчев: Силы России взяли под контроль пять городов в Харьковской области
08 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/SergeyVButorin

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российская армия взяла пять населенных пунктов в регионе. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.
Ганчев заявил, что еще пять населенных пунктов перешли под контроль российских военнослужащих.

Он также оценил результат продвижения ВС РФ и назвал его серьезным. Глава военно-гражданской администрации региона отметил, что российские подразделения идут вглубь Украины и их действия достаточно активны. 

Ранее, российское оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ в Красноармейске поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица». 

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#военные
#контроль
#всу
#вс рф
#пво
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Кадыров: Чеченские военные разбомбили украинский таможенный пункт с техникой ВСУ
Кадыров: «Ахмат» разгромил пункт ДРГ ВСУ под Нехотеевкой
08 августа 2023, 18:57

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по территории таможенного поста Нехотеевка со стороны Украины. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он отметил, что пропускной пункт считался пустующим, однако, ночью туда доставлялось вооружение и боеприпасы для нужд украинских ДРГ.  

По словам главы республики, соответствующие сведения были получены воздушной разведкой. После выявления мест хранения техники и средств передвижений украинских группировок, данные были переданы военнослужащим для ликвидации склада.  

Кадыров отметил, что чеченские бойцы лишили возможности осуществлять диверсионные вылазки ВСУ из Нехотеевки Белгородской области нанесением точных ударов. 

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#боеприпасы
#вооружение
#сво
#всу
#кадыров
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Баранец назвал заявления о самой мощной системе ПВО вокруг Киева пропагандистской уткой
08 августа 2023, 18:34

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Mokshyn

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что сообщения неназванного полковника ВСУ о созданной вокруг Киева самой мощной в мире системе ПВО является пропагандисткой уткой, нежели правдой.
«Российская разведка хорошо знает, какими средствами ПВО обладает Украина. И пробиваемы они или нет, показывают те наши удары, которые мы наносили по интересующим нас целям в Киеве. <…> В наборе этих средств ПВО абсолютно разнородные системы: американские, французские, немецкие, английские и так далее! И это совершенно не говорит о качестве противовоздушной обороны!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.

До этого The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны сообщила, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. По информации издания, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако подчёркивалось, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов.

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#украина
#россия
#спецоперация
#пво
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Под украинским обстрелом монастыря в Курской области пострадал ребенок
В результате атаки ВСУ на монастырь в Курской области пострадал ребенок
08 августа 2023, 16:33

Фото: iStock/AgFang

Во время атаки монастыря в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, украинские беспилотники нанесли удар по территории монастыря в Курской области. По информации СМИ, беспилотник ВСУ упал возле храма Никольского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.



По информации Mash, в момент атаки мальчик шел рядом с послушником, когда мина, сброшенная дроном, упала на землю. К счастью, наряд угодил в траву рядом с ними, а не в асфальт, осколки от которого могли бы сильно поранить людей.

Какие именно травмы получил ребенок и в каком состоянии он находится сейчас - не уточняется.

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#беспилотник
#ребёнок
#монастыри
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Украинские БПЛА атаковали монастырь в Курской области
SHOT: Украинские беспилотники атаковали территорию монастыря в Курской области
08 августа 2023, 16:25

Фото: iStock/Sergafa

Украинские беспилотники нанесли удар по территории монастыря в Курской области, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, беспилотник ВСУ упал возле храма Никольского Белогорского монастыря в селе Горналь Суджанского района.

На кадрах можно увидеть крупную воронку, образовавшуюся на месте падения дрона.  

При этом, в результате атаки ни сам монастырь, ни ближайшие строения не получили повреждений. Никто не пострадал. 

Днем 7 августа пограничники заметили летящий беспилотник неподалеку от границы с Украиной в Севском районе Брянской области. Информация была оперативно передана военным, которые и сбили украинский дрон.

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#беспилотник
#всу
#монастыри
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Переводчица Зеленского рассказала о мерах по обеспечению его безопасности
Переводчица Зеленского: Охрана забирает телефоны и до последнего не раскрывает место встречи
08 августа 2023, 16:15

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Переводчица, которая сопровождает украинского лидера Владимира Зеленского в его поездах, рассказала, как президенту обеспечивают безопасность после новости о задержании шпионки в Очаково, в эфире радиостанции Europe1.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала жительницу города Очаково Николаевской области, которая собирала сведения о месте и времени нахождения президента страны Владимира Зеленского. По версии следствия, задержанная пыталась установить приблизительный маршрут передвижения украинского лидера в преддверии его поездки в Николаевскую область. По словам представителей СБУ, женщину схватили «с поличным».

Переводчица президента, которая сопровождала его в нескольких поездах, рассказала, что при себе всегда необходимо иметь паспорт и аккредитацию.  

«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.   

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#владимир зеленский
#охрана
#безопасность
#украина
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Жители Подмосковья могут бесплатно отправить посылки в зону СВО
08 августа 2023, 16:07

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Жители Подмосковья имеют возможность отправить посылку весом до 10 килограмм через Почту России в зону проведения спецоперации.

 «С мая 2023 года более 6,5 тыс. посылок отправили жители нашего региона в зону специальной военной операции. Сделать отправления можно в любом отделении Почты России», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник

Чтобы отправить посылку необходимо указать: ФИО адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес: г. Москва, 103400.

Посылки со всей России попадают в столичный логистический центр Почты России. Здесь они передаются представителям Минобороны РФ, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.

Один житель может отправить неограниченное количество посылок.

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#спецоперация
#почта россии
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Западные чиновники тревожатся из-за нескончаемых неудач ВСУ
CNN: На Западе все чаще получают плохие отчеты о контрнаступлении ВСУ
08 августа 2023, 16:06

Фото: iStock/JARAMA

Западные чиновники все чаще получают неутешительные отчеты о провальном контрнаступлении ВСУ, сообщает CNN.
«У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены», - прокомментировали ситуацию западные дипломаты. 
 
 По словам чиновников, они часто слышат о том, с какими сложностями сталкиваются украинские военные. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе. 

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#чиновники
#сша
#всу
#контрнаступление
#сво
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