Экипаж «Солнцепека» уничтожил опорный пункт ВСУ

Фото: РИА Новости
В Минобороны РФ проинформировали, что экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» ЦВО ликвидировал опорный пункт и склад с боеприпасами украинской армии. Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что точно и оперативно нанести огневое поражение украинским боевикам позволило взаимодействие с комплексом БПЛА.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Нам дали координаты, мы выехали на точку, сложность представляли разницы в высотах рельефа местности, но мы справились — попали», — цитирует агентство слова командира с позывным «Майями».
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Диана Аванесян