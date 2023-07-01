Экипаж Су-34 уничтожил взвод ВСУ на купянском направлении

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Экипаж Су-34 российской группировки войск "Запад" при помощи ракетно-бомбового удара уничтожил до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении
По его словам, был нанесен ракетно-бомбовый удар по ремонтной базе и пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Колодезного. Потери противника при этом составили более взвода живой силы, а также пять единиц военной и спецтехники.
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Артем Путинцев