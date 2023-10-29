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Экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ

29 октября 2023, 11:04
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экипажи вертолетов уничтожили технику ВСУ.
Корреспондент «Известий» Леонид Китрать сообщает, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
«По докладу наводчика попали прямо в расположение живой силы противника – было прямое попадание. Далее сделали заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники. Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны», - сообщил летчик группировки «Восток».

Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться.

Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.

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#всу
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Украинских саперов отправляют на фронт под предлогом разминирования
29 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/RamonCast

Украина отправляет саперов на фронт под предлогом гуманитарного разминирования.
Об этом ТАСС сообщил экс-глава отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Руслан Сыровой, сотрудничавший со спецслужбами РФ в качестве разведчика.
 
«Сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые по большей части состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны, лиц старше 45 лет, солдат, прошедших через российский плен, и инвалидов. Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий», —объясняет Руслан Сыровой.
По его словам, официальные украинские власти подобные кадры не считают ценными. Именно поэтому их обучают одной из самых опасных воинских специальностей.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!». По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

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Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться

В США двумя словами описали ситуацию на Украине
#всу
#сво
#новости
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Экс-разведчик Риттер: Украине и Западу осталось только сдаться
29 октября 2023, 10:47

Фото: iStock/JARAMA

Американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться. Об этом Риттер сообщил YouTube-каналу Gegenpol.
Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.

Риттер добавил, что ВС России будут диктовать свои условия на передовой. 

Ранее сообщалось, что конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение. 

Напомним, начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS.

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#сша
#конфликт
#цена
#режим
#солдаты
#сво
#киев
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В США двумя словами описали ситуацию на Украине
19fortyfive: контрнаступление ВСУ зашло в кровавый тупик
29 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Конфликт на Украине зашел в кровавый тупик. Об этом сообщает 19fortyfive.
В материалах публикации говорится, что украинские солдаты отчаянно пытаются исправить свое положение и пробуют свои силы на разных направлениях. По словам авторов статьи, оборона ВС России в Запорожской области и в Донецкой области слишком плотная, по этой причине ВСУ бросили дополнительные силы в Херсонской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. 

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#оборона
#солдаты
#сво
#всу
#рф
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Стало известно, кто может положить конец контрнаступлению ВСУ
Джонсон может положить конец контрнаступлению ВСУ
29 октября 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон может завершить контрнаступление ВСУ.
Об этом пишет South China Morning Post. В статье сказано, что Джонсон выступает против продолжения спонсирования Украины, а Палата представителей, которую контролируют республиканцы, может отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена о помощи Израилю и Украине  

«Если США перестанут помогать Киеву, вряд ли Европа восполнит этот пробел, если вообще захочет это сделать. В последние годы экономики по всей Европе переживают тяжелые времена, даже в таких ведущих странах, как Германия», —сказано в статье.
Майк Джонсон, избранный спикером палаты представителей США, призывает разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине, а также требует от Белого дома отчета о потраченных на Украину средствах.

Также бывший разведчик американской армии Скотт Риттер считает, что военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным.

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В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»

В Херсоне произошли мощные взрывы
 
#сша
#украина
#новости
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В Закарпатье пограничников отправили на передовую за прослушивание «Руки вверх!»
29 октября 2023, 09:03

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинских пограничников, которые служили в Закарпатье, сослали на передовую.
Такое наказание последовало после прослушивания песен российской группы «Руки вверх!». Об этом сообщил ТАСС экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы.
 
«Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», — рассказал Руслан Сыровой.
По его словам, сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS. Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Херсоне произошли мощные взрывы

ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS
#сво
#всу
#новости
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В Херсоне произошли мощные взрывы
29 октября 2023, 08:08

Фото: iStock/RamonCast

В Херсоне случились мощные взрывы.
В Херсоне прогремели мощные взрывы, пишет Telegram-канале издания «Суспильне», ссылаясь на городскую военную администрацию.
 
«В Херсоне раздаются мощные взрывы!», —цитируют назначенного украинскими властями главу Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
Ранее в Днепропетровске (украинское название — Днепр) и Кривом Роге прозвучала серия взрывов, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Незадолго до этого на территории Днепропетровской области Украины включились сирены воздушной тревоги.

Известно и о взрывах в портовом городе Измаил, который находится в Одесской области Украины.

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#херсонская область
#новости
#украина
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ВСУ потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и машину HIMARS
29 октября 2023, 06:42

Фото: iStock/Anna_Anikina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении 150 бойцов и боевую машину РСЗО HIMARS. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вооружённых Сил РФ Вадим Астафьев.
«На донецком направлении подразделениями Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп противника <…>. ВСУ на данном направлении потеряли более 150 военнослужащих, 105-миллиметровую гаубицу М119, боевую машину РСЗО HIMARS, а также миномет 120-го калибра в районе Верхнекаменского», — уточнил для журналистов Астафьев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вооружённые силы рф
#украина
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МО РФ: 36 украинских БПЛА было сбито над акваторией Чёрного моря и Крымом
29 октября 2023, 02:07

Фото: iStock/Yurchello108

Российские дежурные системы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Ночью 29 октября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова Крым», — сообщили в военном ведомстве. 
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#минобороны рф
#бпла
#украина
#крым
#чёрное море
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Минобороны: Российские системы ПВО за сутки сбили два самолёта ВСУ
29 октября 2023, 01:49

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты два самолета ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
Штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Украины были уничтожены в районах населенных пунктов Дарьевка (Херсонская область) и Терновка (Днепропетровская область).

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о том, что дежурные средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских БПЛА над Тульской и Орловской областями.

Киевский режим, отчаявшись добиться хоть каких-то успехов на поле боя, все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные города и объекты на территории России. Средства ПВО РФ успешно отражают эти атаки, но вынуждены постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.

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#всу
#херсонская область
#минобороны рф
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