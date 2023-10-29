Экипажи «Аллигаторов» ликвидировали опорные пункты ВСУ

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Экипажи вертолетов уничтожили технику ВСУ.
Корреспондент «Известий» Леонид Китрать сообщает, что вертолёты работают днём и ночью. «Аллигаторы» способны атаковать наземные и воздушные цели противника, а также заниматься разведкой.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться.
Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.
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«По докладу наводчика попали прямо в расположение живой силы противника – было прямое попадание. Далее сделали заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники. Было два попадания в две машины. На отвороте сработал комплекс обороны», - сообщил летчик группировки «Восток».
Риттер отметил, что украинцам стоит смириться с нынешним положением вещей: выиграть конфликт Киев не способен. Чем дольше киевский режим будет воевать, тем больше будет расти цена сопротивления, подчеркнул бывший разведчик.
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Мария Фирсова