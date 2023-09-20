Экипажи истребителей Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ

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Экипажи штурмовой авиации ВКС РФ совершили авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Минобороны поделилось кадрами боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО, пишут «Известия».
В ходе боевых действий штурмовиками Су-25 были уничтожены укрепленные полевые позиции и бронированная техника противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Выполнили взлет парой, полет по установленному маршруту. Далее вышли в район цели, выполнили удар по живой силе противника неуправляемым ракетным вооружением, затем отворот на нашу сторону с противоракетным маневрированием и уходом под нижнюю границу поражения ЗРК и ПЗРК. Далее вернулись на аэродром базирования, посадка парой. От наводчика получили подтверждение о поражении живой силы противника», — цитирует издание слова летчика с позывным «Медведь».
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Диана Аванесян