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Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ

Минобороны России: экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
24 сентября 2023, 05:54
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на позиции российских войск на направлении в Запорожье. Об этом сообщает информационное издание «Известия», ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.
Как рассказал командир одного из экипажей с позывным «Спартак», разведывательные данные выявили скопление и перемещение дополнительных вооруженных сил противника, состоящих из до 30 человек. Российские военные атакуют легкую бронированную технику, такую как пикапы, БТР и БМП. Он также подчеркнул, что результаты скоро будут заметны, поскольку ресурсы и запасы противника не безграничны.

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Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Ясиноватой три кассетных снаряда «натовского» калибра
24 сентября 2023, 03:34

Фото: iStock/Roman Novitskii

В ночь на воскресенье украинские вооруженные силы выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины по направлению: населенный пункт Семёновка — населенный пункт Ясиноватая. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетных)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в 00:05 и 01:00 украинские войска обстреляли районы Куйбышевского и Киевского в Донецке, выпустив в общей сложности четыре снаряда того же калибра.

Ясиноватая находится приблизительно в 25 километрах к северу от Донецка и является домом для крупнейшей железнодорожной станции в бывшем СССР.

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#новости
#нато
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Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 85 боеприпасов
24 сентября 2023, 02:23

Фото: istock / Ivan Murauyou

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 85 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов, используя артиллерию калибром 155 миллиметров и ракеты AGM-88 HARM. В горловском районе зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров, включая снаряды с кассетными боевыми частями. На ясиноватском направлении зафиксированы два обстрела из артиллерии калибра 155 миллиметров.

По данным представительства, обстрелами были затронуты пять населенных пунктов Донецкой Народной Республики: Горловка, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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Папа Римский назвал один из факторов украинского конфликта
Папа Римский назвал продажу оружия одним из факторов конфликта на Украине
24 сентября 2023, 01:39

Фото: istockphoto.com/uzhursky

Папа Римский Франциск отметил, что конфликт на Украине имеет не только российско-украинский аспект, но также связан с вопросами поставок и продажи оружия. В ходе беседы с журналистами на борту самолета по возвращении из Марселя, понтифик выразил свою озабоченность этой ситуацией, сообщает Vatican News.
Он цитировал высказывание экономиста о том, что в настоящее время наибольший доход приносят инвестиции в оружейные фабрики. Папа Франциск также назвал украинцев «народом-мучеником» и подчеркнул, что они сталкиваются с мученической историей, которая заставляет людей страдать, сравнивая это с эпохой Сталина.

Он выразил надежду на помощь урегулированию ситуации на Украине и выразил тревогу по поводу некоторых стран, которые могут ограничивать поставки оружия, что, по его мнению, может усугубить страдания украинского народа.

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Лавров заявил об уважении Россией территориальной целостности Украины
Глава МИД Лавров: Россия уважает целостность Украины по декларации 1991 года
24 сентября 2023, 01:26

Фото: сайт Кремля

Россия уважает территориальную целостность Украины в соответствии с принципами, заложенными в Декларации о независимости 1991 года. Как сообщает «Лента.ру», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции, посвященной итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Лавров подчеркнул, что Россия не имеет проблем с территориальной целостностью Украины, и напомнил о разрушении этой целостности событиями, связанными с переворотом, который поддерживали лица, объявившие войну собственному народу. Глава МИД России также выразил интерес России к ключевому условию, которое было важным для Москвы, а именно отказу Украины вступать в военные альянсы.

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#военные
#мид
#лавров
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СМИ: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ
Asia Times: НАТО может отправить свои войска на Украину из-за разгрома ВСУ
24 сентября 2023, 00:56

Фото: iStock/Michele Ursi

В свете серьезных неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российской армией Североатлантический альянс (НАТО) может рассмотреть возможность отправки своих войск на украинскую территорию. Об этом сообщил старший научный сотрудник Йорктаунского института по вопросам политики безопасности Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Брайен отметил, что Россия рассматривает себя в противостоянии с НАТО, а Украина, по ее мнению, выступает посредником в этом конфликте. Однако в свете неудач Украины на поле боя возникает возможность, что сторонники конфликта могут решить отправить собственные войска на линию фронта.

Аналитик напомнил, что в данный момент в зоне боевых действий уже присутствуют военные советники Североатлантического альянса, подобно ситуации, которая имела место во времена вьетнамской войны, когда американские военные сначала отправили военных советников, а затем морских пехотинцев и сухопутные силы.

По мнению аналитика, в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок президентства, он, вероятнее всего, может рассмотреть возможность отправки американских войск на Украину в попытке «спасти» ситуацию. Это, в свою очередь, может привести к расширению конфликта и его охвату всей Европой.

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#россия
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#украина
#новости
#нато
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Лавров ответил на заявления США об иранских дронах в зоне СВО на Украине
Лавров: заявления США об иранских дронах на Украине не имеют под собой фактов
23 сентября 2023, 23:37

Фото: iStock/Rainer Puster

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свое мнение относительно заявлений американских властей о предполагаемых поставках Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. По их мнению, затем беспилотники используются в ходе специальных военных операций на территории Украины. Позицию главы российского МИДа приводит информационное агентство РИА Новости.
Сергей Лавров подчеркнул, что упомянутые заявления лишены доказательств. Он также напомнил, что иранская сторона многократно просила предоставить подтверждения по данному вопросу. По словам Лаврова, госсекретарь США Энтони Блинкен с увлечением делает заявления о многих вопросах.

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В США рассказали об огромных потерях в рядах ВСУ
Экс-разведчик США Риттер: почти все бригады ВСУ потеряли боеспособность
23 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/Anna_Anikina

По мнению экс-разведчика Вооруженных сил США Скотта Риттера, в ходе контрнаступления большинство бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли свою боеспособность. Об этом он рассказала в интервью YouTube-каналу известного обозревателя Гарланду Никсону.
Риттер пояснил, что когда потери в подразделении достигают отметки в 50-69 процентов, боеспособность его снижается до критического уровня. По его оценкам, эту степень потерь практически пережили все украинские бригады.

Экс-разведчик также отметил, что Украина исчерпала свои ресурсы для замещения этих потерь. В такой ситуации, по словам Риттера, у киевского руководства есть потенциальный риск поражения в конфликте.

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#украина
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В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют Patriot Киеву после удара «Кинжала»
23 сентября 2023, 21:51

Фото: iStock/vadimrysev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон больше не поставляет системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты «Кинжал». Об этом Джонсон сообщил в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
Джонсон пояснил, что после этого случая Вашингтон передает Киеву исключительно менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику. 

«Она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована в бою», — заключил эксперт.

Напомним, ЗРК Patriot при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» потерял все 32 ракеты. 

Ранее сообщалось, что бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении.

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#сми
#оборудование
#ракеты
#спецоперация
#россия
#вс рф
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Спецназ «Осман» поразил американский броневик MRAP International MaxxPro
Российский спецназ «Осман» поразил броневик MRAP International MaxxPro
23 сентября 2023, 21:33

Фото: iStock/Sergii Tverdokhlibov

Бойцы армейского спецназа «Осман» поразили американскую бронемашину MRAP International MaxxPro в районе села Вербовое на Запорожском направлении, передает РИА Новости.
Отмечается, что после того, как американскую бронемашину подбили, она загорелась и взорвалась. Ее части разлетелись в воздухе. 

Сообщается, что MaxxPro поразили ракетой из переносного противотанкового комплекса. 

Напомним, ранее командир разведгруппы ВС РФ, действующей на запорожском направлении, с позывным «Легенда» сообщил, что разведчики ВС РФ уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем. По словам «Легенды», механик-водитель подбитого танка «несколько раз сказал, что он не наемник, а военнослужащий Бундесвера и весь экипаж из одной роты».

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