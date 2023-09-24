Экипажи российских вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ

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Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) напасть на позиции российских войск на направлении в Запорожье. Об этом сообщает информационное издание «Известия», ссылаясь на информацию от Министерства обороны Российской Федерации.
Как рассказал командир одного из экипажей с позывным «Спартак», разведывательные данные выявили скопление и перемещение дополнительных вооруженных сил противника, состоящих из до 30 человек. Российские военные атакуют легкую бронированную технику, такую как пикапы, БТР и БМП. Он также подчеркнул, что результаты скоро будут заметны, поскольку ресурсы и запасы противника не безграничны.
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Артем Кузьмин