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Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ

МО: Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ
04 октября 2023, 03:46
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Экипажи российских штурмовиков Су-25 совершили ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры, на которых выполняются пуски ракет парами с малых высот.


Уточняется, что российским бойцам удалось ликвидировать замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинской армии.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский боец «Кортес»: ВСУ добивают своих же диверсантов
04 октября 2023, 03:23

Российский боец «Южной» группировки войск с позывным «Кортес» рассказал, что ВСУ артиллерией уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания ВС РФ. Об этом пишет РИА Новости.
«Помимо всего прочего, ВСУ добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты, потом проверочка», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
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Военэксперт Леонков назвал Артёмовск отвлекающей целью контрнаступления ВСУ
04 октября 2023, 02:33

Фото: РИА Новости

Город Артёмовск, он же Бахмут, сейчас является отвлекающей целью в ходе проваливающегося контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Известиями» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
По мнению Леонкова, многомесячные бои за Артёмовск (так называемая «Бахмутская мясорубка») закончились для украинской армией поражением и многочисленными потерями, однако сейчас ВСУ могут попытаться в последний раз штурмовать город перед осенней распутицей.

С этой целью Киев добивается того, чтобы российские вооружённые силы сосредоточили здесь как можно больше бойцов и военной техники, а главный удар будет нанесён совсем в другом месте. Тем не менее, несмотря на провал «контрнаступа», солдаты ВСУ продолжают сражаться за точки города, отмеченные на штабных картах НАТО.

Эксперт также заявил, что сражаться за Артёмовск российской армии сейчас абсолютно без толку — город практически уничтожен. Леонков подчеркнул, что на данный момент уже бессмысленно «воевать за камни».

За время своего контрнаступления ВСУ смогли добиться только колоссальных потерь в живой силе, а также технике, в том числе, переданной странами Запада. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times. При этом он подчеркнул, что уже становится очевидной невозможность Украины выиграть у России на поле боя: для этого Киеву не хватает живой силы и огневой мощи.

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#сво
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#вооружённые силы рф
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МО: Системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и БПЛА над Белгородской областью
03 октября 2023, 22:04

Фото: iStock/NatureNow

Российские системы ПВО сбили два снаряда РСЗО и украинский беспилотник в Белгородской области, об этом сообщили Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Вечером 3 октября пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением двух снарядов реактивной системы залпового огня и одного БПЛА самолетного типа», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

При этом, ранее стало известно, что российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма. Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

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#минобороны рф
#пво
#беспилотник
#белгород
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БПЛА НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем
03 октября 2023, 21:44

Фото: iStock/valio84sl

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk прямо сейчас кружит над Черным морем, сообщает Telegram-канал SHOT.
Помимо разведывательный беспилотник НАТО RQ-4B Global Hawk, который прямо сейчас носится по нейтральному воздушному пространству, в самой восточной точке Румынии затаился патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon. По информации СМИ, оба летательных аппарата стартовали несколько часов назад с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

Предположительно, именно RQ-4B Global Hawk координировал произошедшую около часа назад атаку противокорабельной ракеты «Нептун» на Севастополь.

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#беспилотник
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#нато
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#чёрное море
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ПВО сбила украинскую ракету над Черным морем у Крымского побережья
Минобороны: ПВО уничтожила украинскую ракету над Черным моря у побережья Крыма
03 октября 2023, 21:15

Фото: iStock/Alexyz3d

Российские силы ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем у берегов Крыма, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Третьего октября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Отмечается, что ракету сбили над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на территории Севастополя объявлена воздушная тревога. Также было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

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#ракеты
#чёрное море
#крым
#пво
#сво
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«Все процветало»: Украинский военный заявил, что был рад приходу ВС РФ в Харьков
03 октября 2023, 21:07

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Перешедший на сторону России украинский военнослужащий Максим Доценко заявил, что был рад приходу Вооруженных сил РФ в Харьковскую область, видео с его интервью оказалось в распоряжении «РИА Новости».
«И в тот период там (после прихода РФ) все процветало, проводили много мероприятий. Быстро подвезли связь, потому что связи не было до этого. Маму устроили на хорошую работу, она была довольна, отец тоже работал. Я за них был спокоен, что они в безопасности», - прокомментировал ситуацию Доценко. 

Ранее он также рассказал, какие зверства творили его бывшие сослуживцы. Он рассказал, что пьяные украинцы пришли за неким мужчиной, чтобы забрать его воевать. Его женщина начала высказывать свои недовольства. Они застрелили женщину, застрелили мужчину. У пары также был ребенок, однако, что с ним случилось - Доценко неизвестно.

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#вс рф
#сво
#всу
#военные
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Развожаев объявил воздушную тревогу на территории Севастополя
03 октября 2023, 20:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом заявил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», - прокомментировал ситуацию Развожаев.

Отмечается, что ранее было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. По информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, в Севастополе на время воздушной тревоги прекратил движение морской и наземный общественный транспорт.

Напомним, масштабная проверка систем оповещения населения на региональном и муниципальном уровнях запланирована на 4 октября во всех регионах России. В рамках этой проверки будет проведен тестовый запуск сирен и громкоговорителей, а также будет проведено замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов.

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#воздушная тревога
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Военкор Симонов рассказал о работе российской авиации во время боя
03 октября 2023, 18:21

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

Военный корреспондент RT Александр Симонов рассказал, как осуществляется работа фронтовой авиации в момент поражения сил противника.
По словам корреспондента, в момент нанесения удара, он находился в одной из единиц воздушной техники на Артёмовском направлении, где сейчас работает авиация Южной группировки российских войск. На этом направлении украинские войска пытаются атаковать российских военнослужащих у населённых пунктов Авдеевка и Клещеевка, однако делают это безуспешно. 

По словам военкора RT, самолёт Су-25 контролируется поисково-спасательной группой. Она должна в короткие сроки обнаружить и эвакуировать пилота, если произойдёт сбивание самолёта. Одновременно с этим, поисково-спасательную службу страхует ударный вертолёт. Таким образом происходит слаженная работа российских военных по атаке позиций ВСУ.

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#украина
#россия
#всу
#вс рф
#самолёты
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Российские военные обнаружили неразорвавшиеся снаряды вблизи Запорожской АЭС
03 октября 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Бойцы Вооруженных сил РФ при ротации группы инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали неразорвавшиеся снаряды иностранного производства в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
По сообщению министерства обороны РФ, неразорвавшиеся снаряды около АЭС остались после очередных новых обстрелов ВСУ. Несмотря на обнаружение необезвреженных взрывоопасных предметов, российские военные обеспечили безопасный переход инспекторов МАГАТЭ и сопроводили их на станцию. Для проведения очередной ротации миссии МАГАТЭ в районе разрушенного моста у Каменского с 6:00 до 19:00 объявлен режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся войсками РФ.

В составе миссии — четыре инспектора, которые будут наблюдать и оценивать состояние безопасности Запорожской АЭС. Эксперты международного агентства работают на станции с 1 сентября 2022 года после первого визита на нее генерального директора организации Рафаэля Гросси.

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