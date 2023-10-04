Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ нанесли удары по позициям и технике ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Экипажи российских штурмовиков Су-25 совершили ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры, на которых выполняются пуски ракет парами с малых высот.
Уточняется, что российским бойцам удалось ликвидировать замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян