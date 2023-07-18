Экипажи Су-25СМ атаковали огневые средства ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа ударили по скоплению техники ВСУ на Краснолиманском направлении и успешно вернулись на аэродром базирования. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Экипажи Су-25СМ ЦВО нанесли ракетный удар по огневым средствам противника в зоне спецоперации и успешно вернулись на аэродром базирования», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом уточняется, что пилоты подлетали к линии соприкосновения на скорости около 800 км/ч, это делается для того, чтоб их было сложнее обнаружить. При этом местность они огибали на расстоянии не более 25 метров от земли.
Читайте также:
ВКС России атаковали пункт дислокации ВСУ в ДНР
Российские бойцы отбили попытки ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ под Кременной
Элина Позднякова