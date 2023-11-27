Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ

Минобороны России: экипажи Су-34 уничтожили блиндажи и личный состав ВСУ
27 ноября 2023, 06:53
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребители Су-34 Военно-космических сил России с помощью авиационных бомб уничтожили блиндажи, военный персонал и военную технику Вооруженных сил Украины на направлении Херсона, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, 20 единиц боевой техники ВСУ были уничтожены на указанном направлении. Отмечается, что экипажи получили точные координаты цели, произвели необходимые расчеты и выполнение маршрута на минимальной высоте, а также провели анализ местности перед ударом.

Читайте также:


MWM: Российский истребитель МиГ-35 может поражать цели в любой точке Украины

Новая партия истребителей Су-35С поступила в распоряжение министерства обороны

В США испугались хода России по Украине
#сша
#партия
#всу
Читайте нас в
«Не хотят быть мясом»: Украинский пленный объяснил, почему ВСУ массово бегут от службы
Украинский военнопленный Куманский рассказал о росте числа «отказников» в ВСУ
27 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины, об этом он сообщил на видеоролике, который публикует Минобороны РФ.
«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части). Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто ни подготовки, ничего», - прокомментировал ситуацию Куманский.

По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой. 

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что украинским военным не дают отпуска, боясь, что отсутствие солдат создаст дыры в обороне, которыми с лёгкостью воспользуются ВС РФ.

Читайте также: 

Welt: Солдатам ВСУ не дают отпуск из-за боязни дыр в обороне

DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией

Business Insider: Западные танки оказались бесполезными для ВСУ
#солдат
#плен
#всу
#сво
#украина
Читайте нас в
Украинские беженцы захотели остаться в Дании после окончания конфликта
DR: 49,5% украинцев хотят остаться в Дании после окончания конфликта с Россией
27 ноября 2023, 06:34

Фото: iStock/nantonov

Половина беженцев с Украины, около 49,5 процента, выразили желание остаться в Дании даже после завершения военных действий на родине. Эту информацию передает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, ссылаясь на исследование, проведенное Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета.
Карстофт, ведущая автор этого исследования, отметила, что результаты оказались неожиданными.

«Для нас это было настоящим сюрпризом», — подчеркнула она,
Она пояснила, что продолжительность конфликта могла повлиять на желание беженцев оставаться в Дании, так как многие из них уже успели адаптироваться и «прижиться» в датсском обществе. Однако восстановление Украины, как отметила эксперт, потребует времени, поэтому возможность остаться в Дании кажется наиболее привлекательной идеей.

«Можно было предположить, что самые благополучные, нацеленные на будущее с оптимизмом, захотят вернуться на родину и принять участие в ее восстановлении. Некоторые именно так и поступают, но общая тенденция показывает, что те, кто стремится остаться на долгосрочной основе, адаптировались к новой жизни лучше остальных», — заключила Карстофт.
Читайте также:

Washington Post сообщила о расколе в Белом доме

Глав восьми регионов России предложили обязать лично отвечать за дефицит бюджета

Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов
#эксперт
#будущее
#дефицит
Читайте нас в
Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов
KMZ: первые морские дроны передадут МО РФ до конца года, их испытают в зоне СВО
27 ноября 2023, 04:38

Фото: iStock/bbsferrari

Первые морские дроны отечественного производства поступят в Министерство обороны до конца текущего года, подтвердил управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко, передает РИА Новости.
По его словам, с ведомством уже согласована поставка первой десятки единиц.

Даниленко также отметил, что это и будет первая группа морских беспилотников, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции.

Читайте также:

«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах

Зеленский заявил о создании первого украинского флота морских дронов

МО РФ: Уничтожены четыре безэкипажных катера Украины, следовавшие к Крыму
#испытания
#операции
#рф
Читайте нас в
Арестович* обвинил союзников в отсутствии помощи для Украины
Экс-советник Арестович: обещавшие помочь Украине кинули ее
27 ноября 2023, 04:23

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* выразил разочарование в тех, кто обещал Украине помощь, но, по его словам, не смог выполнить обещания.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что те, кто пообещал реальную поддержку стране, не сумели ее предоставить.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку и не предоставил ее. Читай — кинул», — считает Арестович.
Читайте также:

Арестович* назвал невозможным или очень затруднительным успех ВСУ на поле боя

США и Германия будут склонять Украину к переговорам с Россией

«Мошенник из спам-рекламы»: Американский журналист точно описал Зеленского

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#telegram
#арестович
Читайте нас в
«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны
«Ростех» поставил бронежилеты «Оберег» для белгородской территориальной обороны
27 ноября 2023, 02:54

Фото: istock / breakermaximus

Государственная корпорация «Ростех» поставила в Белгородскую область модернизированные бронежилеты «Оберег» для бойцов территориальной обороны и добровольцев, которые охраняют граничные территории, сообщили в пресс-службе корпорации.
Новая модель бронежилета «Оберег» для территориальной обороны оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Эти плиты способны выдерживать попадания винтовочных и пулеметных патронов калибра 7,62 миллиметра, включая бронебойные 7Н14 и Б32, указано в пресс-релизе.

Бронежилет в модифицированной версии весит 9,4 килограмма в максимальной комплектации, а его противоосколочная защита охватывает более 76 квадратных дециметров.

Читайте также:

Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан

Украинский полковник объяснил, почему ВСУ даже не стоило наступать

Часть переданного Украине вооружения украли торговцы оружием
#защита
#всу
#вооружения
Читайте нас в
Украину назвали крупнейшим в истории минным полем
The Times: Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле
27 ноября 2023, 02:35

Фото: istockphoto/RamonCast

Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп отметил, что Россия превратила зону спецоперации в республике в одно из крупнейших минных полей в истории, пишет The Times.
По мнению Хеслопа, это действие России фактически блокирует возможности продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что на Украине в настоящее время наблюдается наибольшее скопление мин и неразорвавшихся боеприпасов в Европе с времен Второй мировой войны.

«Я провел 30 лет работы в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все предыдущие опыты были всего лишь подготовкой», — подчеркнул Хеслоп.
Читайте также:

МО РФ опубликовало видео с уничтожением артиллерийского орудия ВСУ

Над Смоленской областью ПВО сбила украинский дрон

В Орловской области обезвредили украинский дрон
#мо
#дрон
#видео
#всу
#рф
#пво
#мина
Читайте нас в
Российские военные получат беспилотники с огнеметами
«Известия»: в РФ разработают БПЛА с огнеметами и термобарическими боеприпасами
27 ноября 2023, 01:11

Фото:istockphoto/Marina Lohrbach

Инновационные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с огнеметами и термобарическими боеприпасами готовятся к передаче в российские военные подразделения, пишут «Известия»​.
Новая серия дронов разрабатывается для нужд Вооруженных Сил страны. Эти разработки будут предоставлены для экспериментального использования в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Некоторые из новых продуктов уже находятся в финальной стадии готовности и вскоре будут отправлены для практического тестирования. Мультикоптеры и БПЛА будут оснащены улучшенными огнеметами, способными наносить удары прямо в полете, а также специализированными бомбами.

Эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко уточнил, что термобарические боеприпасы, сбрасываемые с беспилотников, представляют особую эффективность против опорных пунктов, окопов и бункеров. Эти боеприпасы способны охватить большую территорию и проникнуть на значительную глубину, в отличие от обычного фугаса, который поражает только конкретную точку. Специалист подчеркнул, что использование дронов для точного поражения целей поможет сократить расход боеприпасов при уничтожении оборонительных объектов.

Читайте также:

Сальдо: В районе села Крынки ВСУ попали в «огненный ад»

«Огненный ад»: ВС РФ заблокировали ВСУ в районе села Крынки в Херсонской области

В Москве полицейские задержали трех парней с огнеметом на крыше
#эксперт
#разработки
#бпла
#страны
#боеприпасы
#полицейские
#всу
#вс рф
Читайте нас в
На Украине боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны
ABC News: ВСУ боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны
26 ноября 2023, 21:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Командование ВС Украины опасается, что конфликт может перейти за пределы юга и востока страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он отметил, что если Российская Федерация будет и дальше увеличивать производство оружия, то военный конфликт расширится.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — цитирует издание слова военного.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

Читайте также:

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: В Киевской области отключили магистральные ЛЭП

Средства ПВО уничтожили ракеты ВСУ над Азовским морем

#военные
#конфликт
#армия
#производство
#страны
#всу
#контрнаступление
#вс рф
Читайте нас в
В МО РФ сообщают об отражении атаки штурмовой группы ВСУ
26 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.
ТАСС сообщает, что подразделения восточной группировки ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю», - сказано в сообщении.
Сообщается, что противник потерял 80 военнослужащих и 2 автомобиля. 

Ранее российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
Читайте также:

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что РФ может дойти до польской границы

El Pais: украинцы устали от конфликта

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
#всу
#украина
#сво
#новости
#минобороны рф
Читайте нас в
Достижения.рф