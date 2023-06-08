Эколог Бурматов оценил масштабы катастрофы от разрушения Каховской ГЭС

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Эксперт назвал страшные последствия происшествия
Эколог Владимир Бурматов заявил, что последствия крушения Каховской ГЭС очень серьёзные и заключаются они в том, что, как минимум, оказались затоплены скотомогильники, кладбища и прочие подобные объекты.
Он добавил, что данное происшествие является результатом деятельности украинской стороны, и это преступление надо расследовать, а о последствиях можно будет говорить лишь после оценки масштабов произошедшей катастрофы.
А первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук заявил, что в этой ситуации важно осознать не только масштабы катастрофы, но и полномасштабной информационной войны.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дал поручению правительству региона разработать порядок выплат компенсаций членам семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС. Семьи погибших получат по миллиону рублей. В данный момент идёт формирование списков на выплаты. Также выплаты получат граждане, которые получили в результате ЧС вред здоровью, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.
«Я бы отдельно подчеркнул и количество фейков, сразу же вброшенных Украиной и Западом в СМИ в связи с совершенным терактом. Очевидно, что они были заготовлены заранее, и в ударе сразу обвинили Россию», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Бурматов.
А первый министр государственной безопасности ДНР, доктор политических наук, герой ДНР Андрей Пинчук заявил, что в этой ситуации важно осознать не только масштабы катастрофы, но и полномасштабной информационной войны.
«Значительная часть плотины сохранилась, и воду держать будет. Более того, часть воды продолжает поступать и в крымские водохранилища. И определённое удержание плотины, если нижняя часть будет сохранена — пока всё идёт к тому, что она будет сохранена. Уничтожен шлюз, это правда», — добавил в беседе «Царьградом» Пинчук.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что дал поручению правительству региона разработать порядок выплат компенсаций членам семей погибших в результате разрушения Каховской ГЭС. Семьи погибших получат по миллиону рублей. В данный момент идёт формирование списков на выплаты. Также выплаты получат граждане, которые получили в результате ЧС вред здоровью, от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей на человека.
Мелисса Тимофеева