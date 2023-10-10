Экономия на финансировании военных расходов невозможна, заявил Силуанов

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что экономия на финансировании военных расходов для достижения целей специальной военной операции невозможна. Об этом Силуанов сообщил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».
Напомним, ранее сообщалось, что по четырём ключевым направлениям в рамках спецоперации будут проверены расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и другие траты Минобороны РФ. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин сообщил, что такие проверки будут проводиться не однократно, в течение всего периода спецоперации.
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