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Украинские военные не довольны тактическими решениями офицеров НАТО, которые заставляют их идти на укрепленные российские рубежи и массово погибать. Такое заявление сделал экс-агент MI6 Аластер Крук, передает Judging Freedom.
«Военнослужащие (ВСУ – ред.) сыты по горло доктринами Североатлантического альянса, из-за которых они вынуждены бросаться на российские фортификационные сооружения и терять по десять тысяч человек в месяц», — считает Крук.
Он уточнил, что президент Украины сейчас находится между ультранационалистами, которые требуют оказываться от переговоров с Россией, и украинскими солдатами, которые не хотят массово погибать из-за тактических решений НАТО.
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Элина Позднякова