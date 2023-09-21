Экс-агент MI6 Крук: ВСУ откажутся от второго контрнаступления

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Если от Зеленского поступит приказ о новом контрнаступлении, украинские военные откажутся его выполнять. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент MI6 Аластер Крук.
В заключение Крук отметил, что возможный призыв Зеленского начать новое контрнаступление будет выглядеть крайне странно, с учётом отсутствия как таковой армии, вооружения, а также возможности покупки войск у других государств.
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Анастасия Чинкова