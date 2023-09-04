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Бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении. Об этом Крук сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению Крука, на данный момент Зеленский загнан в угол, так как украинские солдаты больше не хотят самоотверженно бросаться в бой. Крук подчеркнул, что средства для помощи Украине находятся на исходе в Европе.
Экс-агент MI6 добавил, что Зеленскому просто не позволяют заключить мир с Россией, чтобы предотвратить кровопролитные бои.
Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии.
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Экс-агент MI6 добавил, что Зеленскому просто не позволяют заключить мир с Россией, чтобы предотвратить кровопролитные бои.
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Екатерина Коршунова