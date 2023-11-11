Экс-агент MI6 Кук рассказал о ближайшем будущем ВСУ

Фото: РИА Новости/Стингер
Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Кук рассказал о ближайшем будущем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он считает, что во всех подразделениях в тылу и на передовой возрастет количество дезертиров.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик отметил, что ситуация для Киева стала очень серьёзной, если не катастрофической, а «русские намерены закончить всё это». Кук считает, что настает такой момент, когда дезертировать будут не только солдаты на фронте. Он не исключил, что многие украинские генералы захотят всё бросить и «позвонить своим друзьям в Москве».
Также бывший агент MI6 считает, что на фоне неудач на фронте и сокращения поддержки со стороны западных союзников, представители высшего военного руководства Украины могут устроить Зеленскому ссылку за рубеж.
Экс-разведчик абсолютно уверен, что со стороны США не последует в этом случае никаких возражений. Напротив, в Вашингтоне давно хотят, чтобы Зеленский ушел, заключил эксперт.
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Также бывший агент MI6 считает, что на фоне неудач на фронте и сокращения поддержки со стороны западных союзников, представители высшего военного руководства Украины могут устроить Зеленскому ссылку за рубеж.
«Какой-нибудь генерал вроде Залужного наберет достаточный вес и скажет президенту, чтобы тот не мешал, а ехал на свою виллу в Италии», — сказал Кук.
Экс-разведчик абсолютно уверен, что со стороны США не последует в этом случае никаких возражений. Напротив, в Вашингтоне давно хотят, чтобы Зеленский ушел, заключил эксперт.
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Александр Бойцов