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Президент России Владимир Путин не отступит в украинском конфликте. Он добьется от Киева выполнения всех условий Москвы, причем на своих условиях. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам Джонсона, Путин старается избежать эскалации конфликта, насколько это возможно. Очевидно, что расширение кризиса и прямое вовлечение в него западных государств привело бы к неконтролируемым катастрофическим последствиям. Эксперт также сказал, что разочарован действиями украинского президента Зеленского, который во время президентских выборов обещал наладить отношения с Россией, но на деле только усугубил конфликт.
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Александр Бойцов