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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которую отправили на передовую, несет большие потери. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Джонсон подчеркнул, что ВСУ не только не смогли пробить российскую линию обороны, но и потеряли на передовой танки и БМП НАТО. По словам Джонсона, огромные потери свидетельствуют о том, что контрнаступление зашло в тупик.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ оказались не способны противостоять наступлению ВС РФ на передовой. Соскин отметил, что на данный момент на фронте для Киева складывается тупиковая ситуация.
По словам бывшего советника Кучмы, ВСУ несут огромные потери в ходе попытки наступления. По этой причине лучшее решение для украинских войск — это начать переговоры с Россией о прекращении огня.
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Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ оказались не способны противостоять наступлению ВС РФ на передовой. Соскин отметил, что на данный момент на фронте для Киева складывается тупиковая ситуация.
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Екатерина Коршунова