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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон с нескрываемой иронией воспринял информацию о планах киевского руководства начать новое контрнаступление весной 2024 года. Когда в эфире YouTube-канала Dialogue works ведущий попросил эксперта оценить готовность Украины к наступательным действиям, тот не смог сдержать эмоций и просто рассмеялся.
Джонсон также указал на катастрофически высокий процент потерь в живой силе и технике в украинских частях и заметную нехватку подготовленных резервов. Он отметил, что провал широко разрекламированного украинского контрнаступления теперь признают даже большинство западных СМИ. Квалифицированные, хорошо подготовленные военнослужащие ВСУ погибают на поле боя, а киевскому режиму просто некем их заменить, резюмировал экс-агент.
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Александр Бойцов