Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ без поддержки НАТО не продержатся дольше двух недель

Фото: iStock/Olena_Z
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия без поддержки НАТО. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Джонсон уверен, что со временем положение украинской армии будет становиться только хуже. По мнению бывшего аналитика ЦРУ, ВСУ не удастся в полной мере восполнить слишком большое число потерь.
Джонсон отметил, что уже сейчас западные склады с боеприпасами для Киева постепенно пустеют.
Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ уничтожают технику и личный состав украинских войск еще до переброски на передовую. Риттер считает, что российские удары по объектам военной инфраструктуре наносят сильный урон украинским боевикам.
Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.
Читайте также:
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу
AT: ВСУ не способны прорвать мощную российскую линию обороны
Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях
Джонсон отметил, что уже сейчас западные склады с боеприпасами для Киева постепенно пустеют.
Он также добавил, что ВСУ теряют не только большое число поставленной техники НАТО, но и боевой дух.
Читайте также:
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно уничтожает объекты ВСУ в тылу
AT: ВСУ не способны прорвать мощную российскую линию обороны
Зеленский: украинские пилоты начали тренироваться на шведских истребителях
Екатерина Коршунова