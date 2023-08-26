Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ поднимутся против Зеленского из-за провала на фронте

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинские военнослужащие в скором времени могут восстать против Зеленского из-за провалов на фронте. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.
Джонсон подчеркнул, что в рядах ВСУ зреет недовольство из-за отсутствия прогресса в ходе контрнаступления.
По словам эксперта, пока Зеленский остается у власти, украинский конфликт вряд ли приблизится к урегулированию.
Ранее ВС РФ на Южнодонецком направлении отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского, ВСУ потеряли до 200 военных.
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«Все начнется с того, что политики начнут винить во всем ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет», — отметил экс-аналитик.
Ранее ВС РФ на Южнодонецком направлении отразили 2 атаки украинских боевиков в районе Старомайорского, ВСУ потеряли до 200 военных.
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Екатерина Коршунова