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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Об этом Джонсон сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Я не верю, что Зеленский передумает и скажет: «Хорошо, давайте договариваться с Россией»», — подчеркнул Джонсон.
Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.
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Екатерина Коршунова