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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что крах ВСУ наступит уже зимой из-за истощения запасов вооружения и неспособности стран-союзниц передавать Киеву необходимое число оружия для продолжения боевых действий с армией России. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Спорный вопрос, что будет с Украиной после декабря. Я считаю, что у нее нет шансов продолжать военные действия из-за потерь среди личного состава и вооружения», — отметил Джонсон.
Он также выразил уверенность в том, что США решили поставить Украине кассетные боеприпасы из-за того, что запасы Вашингтона уже изрядно истощились, подчеркнув, что Штаты не способны создать производство, которое удовлетворит потребности украинский армии в будущем.
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Элина Позднякова