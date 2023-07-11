Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Украина находится на грани капитуляции

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Провал наступления ВСУ привел к тому, что Украина находится на грани капитуляции. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
«Со стратегической точки зрения реальность складывается так, что Украина находится на грани капитуляции. Через пару недель это станет очевидным для всех», — заявил Макговерн в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Он считает, что украинским властям пора задуматься о проведении мирных переговоров с Россией во избежание более серьезных последствий. Макговерн объяснил, что при желании ВС РФ с легкостью пресекут Днепр и пойдут на Одессу, выдвинув руководству Украины более жесткие требования.
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Элина Позднякова