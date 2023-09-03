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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: отданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российскими ПВО

03 сентября 2023, 16:30
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. Об этом Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.

Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.


Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.

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#зеленский
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский паникует из-за нехватки живой силы в ВСУ
03 сентября 2023, 16:10

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.

Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

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#удар
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Зеленскому рассказали о «сюрпризе» Путина
RS: желание Зеленского отвоевать Крым приводит к тяжелым последствиям для ВСУ
03 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Издание Responsible Statecraft сообщает о том, что желание президента Украины Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой уже привело к ужасным последствиям и грозит новыми.
По данным издания, обескровленные украинские солдаты в конечном итоге падут жертвой контратаки ВС РФ, а это приведет к территориальным большим потерям. Автор публикации отмечает, что люди, которые утверждают, что они друзья Украины, следует задуматься о последствиях бесконечной войны с ядерной державой.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены.

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#всу
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Минобороны: ВКС России нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени
03 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/0

ВС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
Отмечается, что цель удара достигнута и все назначенные объекты были поражены. 

Напомним, ранее украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий.

Сообщается, что ВС РФ в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

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#одесса
#спецоперация
#вс рф
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В Харькове в батальонах ВСУ произошла вспышка легионеллеза
03 сентября 2023, 13:28

Фото: istockphoto/syahrir maulana

Среди украинских военных и польских наёмников распространился легионеллез.
«Украина.ру» пишет, что вспышка инфекционного заболевания случилась в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая принимала участие в боях на купянском направлении.

Командование бригады попыталось скрыть факт эпидемии. Но в ночь на 3 сентября два стрелковых батальона 14-й омбр увезли из окрестностей Купянска и госпитализировали в инфекционные отделения харьковских больниц. Два стрелковых батальона насчитывают примерно тысячу военнослужащих.

Их боевые позиции займут остатки 32-й отдельной механизированной бригады, отправленной на переформирование после крупных потерь в районе Новоселовского в ЛНР.

Легионеллёз (болезнь легионеров) — вид пневмонии. По данным ВОЗ, смертность от него достигает 10%. Характерными симптомами заболевания являются: общая интоксикация, лихорадка, поражение лёгких и центральной нервной системы, органов пищеварительного тракта.

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#всу
#сво
#украина
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Гурулев о новой волне мобилизации: «Я язык сломал говорить»
03 сентября 2023, 12:55

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев сказал, что в России не планируется новой волны мобилизации.
Данное заявление он сделал во время интервью телеканалу «Забайкалье», пишет «МК».  По словам Гурулева, план по набору контрактников выполняется, а промышленность, если возникнет новая волна мобилизации, не сможет одномоментно обеспечить всех мобилизованных оружием и обмундированием.

«У нас постоянно кто-то пытается раскачивать обстановку. Слухи о мобилизации для чего? Для того чтобы народ ходил, бурчал. Так же? Ну, так. Я язык сломал говорить, что, ребята, мы сегодня пошли другим путем», —прокомментировал Андрей Гурулев.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что с января на контрактную службу в ВС РФ поступили порядка 280 тысяч человек. Об этом Медведев сообщил на совещании по доукомплектованию армии контрактниками.

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Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО

#мобилизация
#сво
#армия
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Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО
KI: солдаты ВСУ пожаловались на неэффективную подготовку НАТО
03 сентября 2023, 12:48

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские военнослужащие пожаловались на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. Об этом сообщает Kyiv Independent.
По информации издания, офицеры Североатлантического альянса, которые проводят инструктаж для солдат ВСУ не понимают реальной обстановки на местах боевых действий. Переводчики не в состоянии передавать точные команды или ответы инструкторов.

Сообщается, что ВС РФ  в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошим вооружением. Украинские солдаты постепенно перестают видеть смысл в продолжении боевых действий.

Напомним, отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года.

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В Британии рассказали, когда Запад нарастит поставки боеприпасов Украине
Генерал Бэрронс: Запад начнет усиленно поставлять ВСУ боеприпасы к середине 2024
03 сентября 2023, 11:28

Фото: iStock/bbsferrari

Отставной британский генерал Ричард Бэрронс сообщил, что страны Запада начнут усиленно поставлять Украине боеприпасы к середине 2024 года, передает газета Financial Times.
По словам Бэрронса, определяющий фактор военного успеха заключается в оборонно-промышленном потенциале Запада и Украины. 

Напомним, ранее РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. 31 августа солдатам Вооруженных сил Украины передали более 1000 новых беспилотников, об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров .

По словам Федорова, в руки к ВСУ перешли 900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice. Помимо БПЛА, украинцы также получили 30 роботизированных машин.

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#всу
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В Италии назвали главную цель ударов беспилотниками ВСУ по России
Il Sussidiario: Киев атакует Россию беспилотниками для эскалации конфликта
03 сентября 2023, 11:22

Фото: iStock/aapsky

Итальянское издание Il Sussidiario сообщает о том, что киевский режим атакует Россию БПЛА для эскалации конфликта и ввода войск НАТО.
По информации издания, без западных войск Украина может не рассчитывать на победу. Сообщается, что при атаках БПЛА на РФ Североатлантический альянс предоставляет только разведывательные данные.

В публикации также говорится о том, что Зеленский хоть и говорит о том, что не хочет нападать на территорию РФ, потому что тогда останется без поддержки союзников, но при этом все же совершает нападение на Россию.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу.

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Зеленскому доложили о катастрофе в Запорожье
AT: Зеленскому нужно стабилизировать фронт после провала ВСУ
03 сентября 2023, 11:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Журналист Стивен Брайен написал, что после провала контрнаступления украинских войск необходимо скорее попытаться стабилизировать фронт и остановить интенсивные боевые действия. Об этом сообщает Asia Times.
По словам Брайена, единственная надежда заключается в попытке стабилизировать фронт, выиграв время для дальнейшей  мобилизации новых сил, их обучения и перевооружения. Брайен также отметил, что США продолжают идти на большие риски, поставляя противотанковые снаряды с обедненным ураном.

Журналист подчеркнул, что множество лучших украинских подразделений было уничтожено.

Напомним, ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что желание Зеленского продолжать контрнаступление приведет к поражению украинских войск в летней кампании и бегству 6 миллионов граждан страны в Польшу. 

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