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Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. Об этом Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.
Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.
Напомним, ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ. Соскин выразил мнение, что на данный момент военные пытаются силой заставить людей служить в армии. Хотя такое поведение приводит только к росту ненависти по отношению к Зеленскому.
Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
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Джонсон отметил, что российская система противовоздушной обороны превосходит всю западную технику.
Соскин подчеркнул, что украинские войска несут огромные потери, поэтому украинский лидер испытывает истерику.
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Екатерина Коршунова