Экс-аналитик ЦРУ Джонсон рассказал, что означает дерзкий призыв Кулебы

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Киев находится в тяжёлом положении, о чём говорит призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы заткнуться тем, кто недоволен медленным ходом контрнаступления. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Кроме того, Джонсон прокомментировал призыв Кулебы «приехать на Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», который он адресовал критикам. Бывший аналитик ЦРУ заявил, что действительно было бы справедливо отправить рисковать своей жизнью людей, которые заставили украинских военных идти в наступление.
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Анастасия Чинкова