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Российские силы быстро уничтожат истребители F-16, если они будут переданы Киеву, также, как уничтожают остальную западную технику. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
По его словам, все оружие, предоставленное Киеву странами Запада, стало легкой мишенью для ВС РФ и оказалось неэффективным на поле боя. При этом он объяснил, что планируемая отправка истребителей F-16 Киеву является политическим жестом, а наличие эти самолетов у ВСУ никак не отразится на ситуации на линии соприкосновения, заключил Джонсон.
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Элина Позднякова