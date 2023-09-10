Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился бездействию ВСУ

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что Россия не скрывала строительство линии обороны. При этом, Украина не предпринимала попыток атаковать эти позиции и помешать ВС РФ укреплять их.
Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. Теперь ВСУ сталкиваются с тем, что не могут прорвать эту оборону.
Ранее журналист Юлиан Репке назвал мощной систему обороны России на Южном направлении.
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Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. Теперь ВСУ сталкиваются с тем, что не могут прорвать эту оборону.
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Анастасия Чинкова