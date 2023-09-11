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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ спокойно уничтожают ЗРК Patriot в Киеве и Львове

11 сентября 2023, 04:39
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

Российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.Теперь то же самое, по его словам, происходит и с зенитно-ракетными комплексами Patriot,поставляемыми Киеву.

«Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (Patriot. - прим. ред.) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах», — заявил эксперт.


Джонсон убежден, что и новые западные танки будут уничтожены на Украине, "как только попадут на поле боя", а истребители F-16 будут сбиты. По словам аналитика, время, усилия и деньги, выброшенные на обучение пилотов, очень быстро пропадут втуне.

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что корнем этой проблемы является отнюдь не нехватка поставляемого оружия и бронетехники, а отсутствие в ВСУ подготовленных кадров, которым можно было бы эти оружие и технику доверить для эффективного управления.

Российская армия успешно уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом ранее рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.

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#оружие
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#сша
#украина
#военная техника
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«Известия» показали кадры с последствиями удара ВСУ по детскому саду в Донецке
11 сентября 2023, 05:02

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Донецке детский сад «Дружок», расположенный в Ворошиловском районе, в результате обстрела города со стороны ВСУ третий раз оказался усыпан стеклами из разбитых окон. Соответствующие кадры 10 сентября опубликовали «Известия».
На опубликованных фото и видео видны вырванные из проемов оконные рамы, поврежденную мебель и разбросанные игрушки.

По информации издания, первые два обстрела велись снарядами 155-мм натовского калибра. В этот раз, предположительно, прилетела ракета либо РСЗО «Град», либо ее чешского аналога RM-70.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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WSJ: Украина планирует ввести истребители F-16 в бой уже этой зимой

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WSJ: Украина планирует ввести истребители F-16 в бой уже этой зимой
11 сентября 2023, 01:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Украинские военные могут начать боевое применение западных истребителей F-16 уже зимой 2024 года. Такую оценку даёт The Wall Street Journal со ссылкой неназванных представителей военного руководства Украины.
По информации издания, в Киеве уверены: если обучение начнется в этом или следующем месяце, небольшое число украинских пилотов истребителей могут быть готовы уже к февралю». При этом американские специалисты прямо говорят о том, что вряд ли смогут подготовить больше десятка пилотов, в должной мере хорошо владеющих английским языком.

В то же время WSJ подчеркивает, что чиновники из администрации Вашингтона гораздо более осторожны в оценках возможных сроков начала применения F-16. Так, они отмечают, что помимо обучения летчиков обязательно необходимо наладить обслуживание и материально-техническое обеспечение истребителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо порядка 160 истребителей F-16, в таком случае она получит преимущество в небе над Россией. При этом он добавил, что военные самолеты предоставят Киеву позже, чем он надеялся. В настоящее время, по словам украинского лидера, Россия полностью доминирует в небе.

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#украина
#самолёты
#пилот
#сша
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Рогов: Подбитые в Запорожской области Challenger 2 ржавеют на поле боя
10 сентября 2023, 22:23

Фото: iStock/Wirestock

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что подбитые на территории региона британские танки Challenger 2 ржавеют на полях сражения. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — цитирует агентство слова собеседника.

Рогов накануне сообщил, что ВС России при использовании комплекса «Корнет» подбили на Запорожском направлении второй танк Challenger 2.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#россия
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#всу
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#контрнаступление
#украина
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ВСУ тоже получили бюллетени для голосования в Единый день выборов
10 сентября 2023, 19:52

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В Единый день голосования российские военнослужащие при содействии заместителя губернатора Запорожской области Сергея Толмачева решили дать возможность солдатам ВСУ принять участие в выборах своего будущего. В качестве избирательного участка использовались позиции боевиков.
Российские бойцы изготовили для противника специальные агитационные снаряды, состоящие из  листовок, отпечатанных по образцу бюллетеней для голосования. Затем эти снаряды с самолетов разбросали над позициями украинцев. Свой выбор они должны будут сделать сами, передает телеграм-канал Readovka.

В специальных военных бюллетенях было четыре графы, четыре варианта ответа: инвалидность; обыски и тюрьма; побег из страны; достойная жизнь в России. Русские воины предложили боевикам возможность сдаться и остаться в живых, а не продолжать бессмысленно умирать в интересах киевской верхушки и ее западных хозяев.





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#тюрьма
#выбор
#всу
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В Совбезе раскрыли, как Украина хотела обвинить Россию в ядерном терроризме
Секретарь Совбеза РФ Коков: Киев хотел обвинить РФ в ядерном терроризме
10 сентября 2023, 18:09

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev

Украина с подачи Запада планировала взорвать на своей территории «грязную бомбу» и обвинить в этом Россию. Об этом «Российской газете» заявил секретарь Совбеза РФ Юрий Коков.
В июне текущего года ФСБ России задержали пятерых человек, которых собирались вывезти за границу радиоактивный изотоп цезий-137. Его планировалось использовать для создания оружия массового поражения, чтобы дискредитировать Россию. По мнению экспертов, именно цезием-137 должна была начиняться «грязная бомба».

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном. По словам экспертов, использование такого вида вооружения несёт опасность для населения и окружающей среды. При этом, обеднённый уран на 60% менее токсичен и радиоактивен, чем уран.

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#ядерное
#бомба
#украина
#сша
#россия
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Четыре псковских десантника взяли в плен отделение солдат ВСУ (видео)
Четыре российских десантника сумели пленить 11 украинских солдат
10 сентября 2023, 17:13

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На Запорожском направлении четверо бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из Пскова сумели взять в плен 11 солдат ВСУ. Этот эпизод боевых действий на одном из участков линии боевого соприкосновения был заснят российским беспилотником.
Сначала наши солдаты с помощью дрона выследили двоих украинских военных, двигавшихся в сторону опорного пункта. Они пошли следом за противником, намереваясь вчетвером пленить двоих врагов. Но, подойдя к блиндажу, наши десантники обнаружили, что там расположилось целое отделение ВСУ.

Российские бойцы окружили блиндаж, пощелкали затворами и предложили украинцам сдаваться. После очень недолгого размышления, те начали по одному выбираться наружу и ложиться на землю. Они все лезли и лезли, так что десантники были слегка ошарашены от такого количества пленных. Но теряться было уже поздно, поэтому пришлось пленить все отделение.

Российские бойцы рассказывают, что в последнее время украинцы, особенно из последних волн мобилизации, все чаще предпочитают сдаваться в плен, а не идти на бесконечные самоубийственные штурмы. Они рассказывают, что чаще всего их просто гонят в атаку на российские позиции, не считаясь с потерями.






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#солдаты
#всу
#украина
#запорожская область
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Украина проверит агентство Reuters за фото с работающей в Киеве системой ПВО
Спикер ВС Украины Игнат: будет проведена проверка Reuters за фото с ПВО
10 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/Zeferli

Воздушные силы Украины потребовали провести проверку в отношении агентства Reuters, которое опубликовало фотографии с ночной атакой на Киев, где видно расположение систем ПВО. Об этом сообщил спикер ВС Украины Юрий Игнат в беседе с изданием «Страна.ua».
Уточняется, что на фото видно, как беспилотники были сбит системой ПВО, непосредственно расположенной в черте города Киева. 

Ранее мэр города Виталий Кличко сообщал о взрывах, которые прозвучали в четырёх районах Киева. Издание «Зеркало недели» уточняло, что произошло как минимум шесть взрывов. Всю ночь в городе работала система ПВО, обломки БПЛА обрушились в несколько районов украинской столицы.

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#киев
#беспилотник
#пво
#обстрел
#проверка
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился бездействию ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВСУ не пытались помешать РФ готовить линию обороны
10 сентября 2023, 15:51

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон удивился тактикой ВСУ, которая не предполагала помешать России подготавливать линию обороны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Он рассказал, что Россия не скрывала строительство линии обороны. При этом, Украина не предпринимала попыток атаковать эти позиции и помешать ВС РФ укреплять их. 

Джонсон заявил, что такие действия Украины и, в том числе, США – это халатность, поскольку они вовремя не осознали, насколько мощна российская армия. Теперь ВСУ сталкиваются с тем, что не могут прорвать эту оборону.

Ранее журналист Юлиан Репке назвал мощной систему обороны России на Южном направлении. 

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#украина
#контрнаступление
#всу
#вс рф
#оборона
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Bild: Россия создала мощную систему обороны на Южном направлении
10 сентября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/aapsky

На Южном направлении Вооруженные силы РФ создали очень мощную эшелонированную систему обороны. Она включает в себя отлично функционирующие артиллерийские батареи и практически непроходимые минные поля.
Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в своем материале для издания Bild. В качестве подтверждения своих слов он рассказал об инциденте, случившемся с подразделением ВСУ, которое он сопровождал, на этом участке линии боевого соприкосновения.

Танковый взвод, следовавший к российским позициям, вдруг наткнулся на минное поле. Бронемашины остановились как вкопанные, и  по ним тут же начала работать российская артиллерия. Танки, оказавшись в двойной ловушке, задвигались хаотично и многие машины были уничтожены, пишет журналист. После этого украинские солдаты, большей частью новобранцы, попытались двинуться вперед, но были буквально пригвождены к земле ураганным и точным артиллерийским огнем, говорится в публикации.

Даже недружественные СМИ теперь признают, что обученные инструкторами НАТО и вооруженные западной техникой военнослужащие ВСУ не смогли добиться каких-то заметных успехов во время широко разрекламированного контрнаступления.

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