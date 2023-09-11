Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ спокойно уничтожают ЗРК Patriot в Киеве и Львове

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Российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.Теперь то же самое, по его словам, происходит и с зенитно-ракетными комплексами Patriot,поставляемыми Киеву.
Джонсон убежден, что и новые западные танки будут уничтожены на Украине, "как только попадут на поле боя", а истребители F-16 будут сбиты. По словам аналитика, время, усилия и деньги, выброшенные на обучение пилотов, очень быстро пропадут втуне.
Бывший сотрудник ЦРУ считает, что корнем этой проблемы является отнюдь не нехватка поставляемого оружия и бронетехники, а отсутствие в ВСУ подготовленных кадров, которым можно было бы эти оружие и технику доверить для эффективного управления.
Российская армия успешно уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом ранее рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.
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«Сейчас мы ничего о них не слышим, а русские разбивают их (Patriot. - прим. ред.) без колебаний в Киеве, Львове и других украинских городах», — заявил эксперт.
Бывший сотрудник ЦРУ считает, что корнем этой проблемы является отнюдь не нехватка поставляемого оружия и бронетехники, а отсутствие в ВСУ подготовленных кадров, которым можно было бы эти оружие и технику доверить для эффективного управления.
Российская армия успешно уничтожает радары к ЗРК Patriot на Украине для того, чтобы ликвидировать сами установки. Об этом ранее рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. Он уточнил, что украинские военные прошли только базовую подготовку и могут только включить установку и поставить ее на автоматическое управление. Тогда ЗРК работает с помощью специальных радаров. Однако ВС РФ научились взламывать данную систему используя ложные цели и взрывают эти радары.
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Артем Путинцев