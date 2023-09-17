Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО

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Российские военные уничтожили лучшие бригады ВСУ, которые в течение девяти лет подготавливали специалисты НАТО. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он уточнил, что это были опытные, хорошо подготовленные отряды, которые состояли не из людей, взятых с улицы. Однако России удалось справиться с ними.
Джонсон добавил, в начале СВО страны Запада были уверены с подготовке и силе украинской армии, она считалась лучшей в Европе. Но они не учли высокую подготовку российских войск, которым удалось одержать верх.
В заключение экс-аналитик ЦРУ заявил, что в настоящее время Украина вынуждена создавать новую армию, но уже не из подготовленных солдат, а из пенсионеров и условно пригодных к службе людей.
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Джонсон добавил, в начале СВО страны Запада были уверены с подготовке и силе украинской армии, она считалась лучшей в Европе. Но они не учли высокую подготовку российских войск, которым удалось одержать верх.
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Анастасия Чинкова