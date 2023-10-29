Экс-аналитик ЦРУ Макговерн сделал неожиданное заявление об Украине

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По словам Макговерна, ВСУ могут потерпеть окончательное поражение в ближайшие месяцы.
ВСУ с наступлением холодов могут не выстоять против российских войск, считает экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Даже если Украине одобрят новый пакет военной помощи Украине, это не повлияет на положение ВСУ. Макговерн не исключает, что в ближайшие месяцы киевский режим потерпит поражение.
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«Я думаю, что русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно. Байдену придется признать свою ошибку: он говорил, что Москва якобы проигрывает, но она побеждает», — говорит Макговерн.
«Ближний Восток стал лучшим поводом, чтобы отвлечься внимание от происходящего», — добавил спикер.По словам аналитика, Байден рассчитывал, что США выиграет войну на два фронта, но текущие события в бывшей советской республике демонстрирует, что Вашингтон проигрывает даже на одном.
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Мария Фирсова