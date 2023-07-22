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Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада

22 июля 2023, 10:49

Фото: iStock/JARAMA

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что Украину можно сравнить с наркоманом.
«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — заявил Вальдемар Гердт, пишет РИА Новости.
По мнению Гердта, нынешняя киевская политика выглядит весьма печально.


Ранее военный обозреватель Чэнь Фэн написал в «Гуаньча», что Украина падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку.

По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, которые выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.

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#Украина
#ФРГ
#СВО
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«Песня на войне» выпустит альбом из песен патриотов и участников СВО
22 июля 2023, 10:15

crimea-radio.ru

Создатели проекта рассказали об этом на первом форуме ветеранов СВО, который организовал фонд «Защитники Отечества».
Программа «Песни на войне», которую «Радио Крым» готовит при поддержке новостного агрегатора СМИ2, транслируется на десятках радиочастот новых территорий России, на линиях боевого соприкосновения.
 
«Мы получили огромную обратную связь из-за ленточки: это гимны окопов и наступлений, которые звучат в эфире радиостанций страны и распространяются в соцсетях. Мы с удовольствием распространим творчество всех, кто на фронте или вернувшись оттуда складывает стихи и песни», - заявили координаторы проекта на сессии форума «Справедливость. Забота. Уважение». 
Летом «Песня на войне» представит первый альбом из патриотических композиций авторов со всей РФ, а второй музыкальный релиз планируется собрать из творчества участников СВО.

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#песня на войне
#Радио Крым
#СВО
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ВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области
22 июля 2023, 09:45

Фото: iStock/bbsferrari

ВСУ ударили кассетными боеприпасами в районе села Журавлёвка.
Shot пишет, что речь идёт минимум о трёх кассетных снарядах, калибр которых пока не установлен. Жертв и пострадавших нет.
 
Атака произошла накануне в районе 10:30.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что информация о начале применения Украиной американских кассетных боеприпасов вызывает обеспокоенность.

Он также отметил, что подобный вид вооружения не должен применяться в ходе боевых действий. По словам Дюжаррика, кассетные снаряды не должны применяться и им следует уйти в историю.

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#кассетные боеприпасы
#СВО
#ВСУ
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Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины
22 июля 2023, 08:39

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Глава парламента республики Крым Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевского руководства организовать морскую блокаду полуострову.
По словам Владимира Константинова, «киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет», приводит слова политика РИА Новости.
Константинов утверждает, что Украины нет ни флота, ни авиации и подходящих мест базирования.
 
«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — так считает глава парламента республики Крым Владимир Константинов.
Ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.

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#Крым
#Украина
#блокада
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В Никополе повреждено промышленное предприятие
22 июля 2023, 08:16

Фото: iStock/RamonCast

О повреждении промышленного предприятия рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», —сообщил Сергей Лысак в своём Telegram-канале.
Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в нескольких районах Украины. Сообщалось о взрывах в Кропивницком, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Львов, расположенном в западной части страны, прозвучал мощный взрыв. Во Львове прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее.

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#ВСУ
#СВО
#Украина
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ВКС РФ поразили более 10 мест скопления украинских боевиков
Минобороны: Авиация ВС РФ поразила более 10 мест скопления боевиков ВСУ в Запорожской области
22 июля 2023, 06:16

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов заявил, что ВКС России поразили более десяти мест скопления боевиков ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше 10 мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное», — цитирует агентство слова собеседника.

Уточняется, что на Запорожском направлении также была сорвана попытка ВСУ осуществить ротацию военнослужащих в районе Новодаровки. Разведгруппа противника в районе Мирного ликвидирована, артиллеристы уничтожили украинский минометный расчет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
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Зеленский обвинил Запад в медленном контрнаступлении ВСУ
Зеленский объяснил проблемы контрнаступления ВСУ медленными поставками вооружений Западом
22 июля 2023, 04:59

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что контрнаступление ВСУ продвигается так тяжело за счет медленных поставок вооружений со стороны западных партнеров. Об этом пишут «Известия».
По словам украинского президента, Киев не рассчитал время, необходимое для подготовки контрнаступления.

«Мы планировали начать его весной, но этого не случилось, потому что, честно говоря, у нас не было достаточно боеприпасов и вооружений, не было достаточно бригад, которые были бы обучены пользоваться этим оружием, их подготовка шла за пределами Украины», — цитирует издание слова Зеленского.

Он отметил, что ВС России укрепили оборону и расставили минные поля, благодаря задержке наступления ВСУ.

«Отсюда медленные темпы нашего наступления», — заключил президент.

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#Запад
#контрнаступление
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В Польше предупредили Киев о смертельно опасном маневре ВС России
Польский генерал Коморницкий предупредил Киев о смертельно опасном маневре РФ
22 июля 2023, 04:43

Фото: сайт Минобороны РФ

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что ВС России могут обойти украинскую армию с фланга и перейти к наступлению. Об угрозе для Украины он предупредил в ходе интервью для YouTube-канала Nowa konfederacja.
«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок. Поэтому фронт должен быть стабилизирован», — отметил Коморницкий.

По его мнению, российские военные могут перейти к наступлению, тем самым лишив ВСУ шанса вклиниться в оборонительные рубежи.

Польский военный призвал ВС Украины обратить внимание, что в нескольких направлениях, включая к северу от Артемовска, российские войска уже ведут наступательные действия. Именно туда Киеву стоит бросить максимум усилий и остановить наступление, подчеркнул Леон Коморницкий.

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#Россия
#Украина
#ВС РФ
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В США заявили, что поставки F-16 не переломят ход конфликта на Украине
Помощник Байдена Салливан: Поставки Украине истребителей F-16 не сыграют решающей роли в конфликте
22 июля 2023, 04:09

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института заявил, что поставки Западом истребителей-бомбардировщиков Киеву не сыграют в боевых действиях на территории Украины решающую роль. Об этом пишут «Известия».
«Мнение наших военачальников заключается в следующем: представление о том, что F-16 сыграют решающую роль в этом контрнаступлении, с учетом этой фундаментальной реальности, разыгрывавшейся на поле боя в течение последнего года. Американские военачальники придерживаются иного мнения, чем вы слышали от некоторых украинцев», — цитирует издание слова Салливана.

Он отметил, что поставка самолетов F-16 Украине будет осуществлена в кратчайшие сроки.

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#F-16
#поставки
#США
#Украина
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Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи
21 июля 2023, 21:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Руководитель Центра помощи мобилизованным и их семьям, а также корпуса «Волонтёры Подмосковья» Наталья Борисова попросила о помощи губернатора Московкой области Андрея Воробьёва. Она пришла на встречу главы региона с жителями Домодедова.
В январе в зоне СВО погиб житель села Добрыниха. Он был представлен к Ордену Мужества посмертно, однако семья награду так не получила из-за отсутствия части документов, поэтому родственники не могут оформить выплату и пенсию родителям по потере кормильца.
«У нас очень заметные результаты в части помощи и вообще внимания, чуткости к тем, кто столкнулся с какими-то проблемами. Я займусь этим вопросом. Спасибо вам за вашу работу. Мы видим, что гуманитарные конвои идут на протяжении уже продолжительного срока. Спасибо всем, кто помогает. Знаю, что многие вносят свою лепту, в том числе и школьники. Часто, когда встречаюсь с бойцами, они благодарят –за технику, оборудование. Но вместе с тем говорят и про письма, внимание от детей, которое они получают. Это для них очень важно», – заверил Воробьёв
Борисова добавила, что работа по сбору помощи продолжается, и к ней подключается всё больше людей.
«У нас четыре пункта приёма гуманитарной помощи. Помимо этого, работает боевое братство, организовано новое движение «Птички-ДМД». Мы регулярно встречаемся с жёнами участников СВО в разных форматах, понимаем, где какие потребности существуют. Каждая семья у нас под крылом, уделяем им особенное внимание», – рассказала Борисова. 
Ранее сообщалось, что на встречу с губернатором собрались депутаты, представители местной общественной палаты, предприятий, волонтёры.
 
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#Андрей Воробьёв
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#СВО
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Подмосковье ищет медработников