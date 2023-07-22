Экс-депутат бундестага Гердт сравнил Украину с наркоманом, который выпрашивает помощь у Запада

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Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что Украину можно сравнить с наркоманом.
«Украина, как государство, больше не может существовать без военно-экономической помощи Запада, как наркоман, который выпрашивает всеми путями, создавая всевозможные ситуации ложью, хитростью, обманом, воровством, чтобы получить очередную дозу», — заявил Вальдемар Гердт, пишет РИА Новости.По мнению Гердта, нынешняя киевская политика выглядит весьма печально.
По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, которые выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.
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Мария Фирсова