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«Я хочу сказать о знаменитом украинском контрнаступлении. На самом деле все очень плохо – это фиаско Зеленского. Последние события на фронте уже доказали, что у Киева нет шанса на успех», — рассказал Филиппо на своем YouTube-канале.
Кроме того, по словам политика, НАТО затягивает конфликт, что не позволяет урегулировать ситуацию. Подобные действия только ведут к усугублению конфликта, что может привести к третьей мировой войне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные страны опасаются того, что Россия может применить ядерное оружие в украинском конфликте.