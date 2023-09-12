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Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива написал в своем телеграм-канале, что не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса украинского лидера Владимира Зеленского мобилизуют в армию.
По словам Кивы, планируется призвать около пятидесяти тысяч полицейских. Сообщается, что это четверть всего личного состава украинской полиции.
Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина с начала своего контрнаступления потеряла 71 тысячу военнослужащих, а результатов так и не добилась.
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Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас у ВС РФ на руках выигрышная комбинация в украинском конфликте. Экс-советник отметил, что украинские власти из-за своего сильного отчаяния пытаются заставить власти Польши и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста.
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Екатерина Коршунова