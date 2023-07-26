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«Все понимают, что он сбитый лётчик. Ему не дают оружие, толкают его в наступление. И у него нет сил наступать», — приводит слова Царёва Царьград.
По словам бывшего депутата, Запад угрожает, что если украинские войска не будут наступать, то сократятся поставки оружия, от чего сильно пострадает украинский фронт. Это может привести к сильным возмущениям оппонентов Зеленского.
Напомним, ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море.
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