Экс-дипломат Фриман: Две армии ВСУ уничтожены, сейчас гибнет третья

Бывший американский дипломат Час Фриман в ходе интервью Youtube-каналу Dialogue works заявил, что ВСУ в боях за прорыв российской обороны потеряли две армии и сейчас теряют третью.
«По меньшей мере две армии ВСУ были уничтожены, а третья уничтожается прямо сейчас, атакуя сильно укрепленную российскую оборону. Мы вот-вот увидим наступление русских», — уверен Фриман.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян