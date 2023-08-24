Экс-генерал США Петреус: На Украине скоро начнётся тотальная мобилизация

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Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Об этом сообщил американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post.
Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.
Петреус добавил, что российские войска продумали стратегию, из-за которой ВСУ несут потери. А именно, ВС РФ подготавливают такие препятствия, с которыми украинским войскам тяжело бороться.
Ранее сообщалось, что власти США уверены с достаточности поставок на Украину. Того количества вооружения, которое Украина получила от других стран, хватит для наступления. Кроме того, США и Украина уже неделю не могут прийти к общему решению о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления.
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Петреус добавил, что российские войска продумали стратегию, из-за которой ВСУ несут потери. А именно, ВС РФ подготавливают такие препятствия, с которыми украинским войскам тяжело бороться.
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Анастасия Чинкова