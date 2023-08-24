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Экс-генерал США Петреус: На Украине скоро начнётся тотальная мобилизация

24 августа 2023, 17:15

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Украина приступила к полной мобилизации после провала контрнаступления. Об этом сообщил американский генерал в отставке Дэвид Петреус в статье для Washington Post.
Эксперт считает, что Киев не сдастся, несмотря на крупное поражение на Запорожском направлении. А тотальная мобилизация всех слоёв населения свидетельствует об их намерениях продолжать вести бои.

Петреус добавил, что российские войска продумали стратегию, из-за которой ВСУ несут потери. А именно, ВС РФ подготавливают такие препятствия, с которыми украинским войскам тяжело бороться.


Ранее сообщалось, что власти США уверены с достаточности поставок на Украину. Того количества вооружения, которое Украина получила от других стран, хватит для наступления. Кроме того, США и Украина уже неделю не могут прийти к общему решению о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления.

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#сша
#украина
#мобилизация
#контрнаступление
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Советник Пушилина Гагин: ВСУ не смогли «подарить» Зеленскому Работино
24 августа 2023, 16:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Украинские войска долго и безуспешно вели атаки, на участке близ села Работино в Запорожской области. Но все они были отбиты, а потому ВСУ не смогли преподнести Зеленскому своеобразный «подарок» к государственным праздникам, как, вероятно, планировали.
Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин. Политик подчеркнул, что на этот участок были стянуты значительные силы и противник вел нескончаемые атаки, не считаясь с потерями. Боевики ВСУ явно стараясь порадовать своего президента либо к Дню независимости, либо к Дню национального флага, то есть к 23 или 24 августа.

Однако все атаки были отбиты российскими войсками. Каждое наступление и последующий отход украинских военных сопровождался значительными потерями в живой силе и технике. Соответственно, никакого подарка не получилось, констатировал Ян Гагин.

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#россия
#участок
#всу
#запорожская область
#подарки
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WSJ: Украина получила достаточное количество вооружения для наступления
24 августа 2023, 16:56

Фото: iStock/Olena_Z

В США уверены, что количества техники, которую Украине предоставили другие страны, достаточно для контрнаступления. Об этом пишет издание Wall Street Journal.
Также уточнятся, что ждать такого же объёма поставок в следующем году не стоит, поскольку страны затратили слишком много финансов для осуществления этой поддержки.

Ранее сообщалось, что США и Украина уже на протяжении недели ведут безрезультатные споры о дальнейшей стратегии ведения боёв в ходе контрнаступления ВСУ. Власти США призывают вернуться к общевойсковой подготовке и сосредоточить свои силы для прорыва обороны России и выхода к Азовскому морю. А власти Украины, в свою очередь, не принимают такую тактику, говоря о том, что Запад не разбирается в сути конфликта.

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Названы потери элитной группировки войск ВСУ в Запорожской области
Рогов: В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
24 августа 2023, 16:42

Фото: iStock/Tomas Ragina

Элитная группировка украинских войск, которые использовали в бою танки иностранного производства Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери. Об этом рассказал изданию РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
 Он пояснил, что речь идет об элитном подразделении «Марун». 

На Запорожском направлении войска ВСУ понесли многотысячные потери. Отмечается, что группировка была тщательно подготовлена и снабжена западной военной техникой, в том числе танками Leopard.

Рогов заявил, что две трети подразделения уже было брошено в бой, в результате которого, российским военным удалось уничтожить несколько тысяч бойцов.

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#украина
#всу
#рф
#рогов
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Зеленский: Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16
24 августа 2023, 16:39

Фото: iStock/bbevren

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Об этом глава Украины написал в своём Telegram-канале после проведения переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
В ходе переговоров лидеры стран обсудили оборонную сферу и обеспечение безопасности. Владимир Зеленский рассказал своему португальскому коллеге о ситуации на фронте и нуждах ВСУ. Будет рассмотрен вопрос поставок бронированных медицинских автомобилей и оборудования для разминирования.

В заключение президент Португалии заявил, что страна будет до последнего поддерживать Украину.

Ранее издание Financial Times сообщало о готовности 11 стран провести учения для украинских пилотов. В список вошли: Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия, Польша, Канада, Люксембург, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Позднее стало известно, что Греция также предоставит своих специалистов и полигоны для обучения украинских военных.  

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#обучение
#украина
#лётчики
#всу
#сво
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WSJ: США и Украина не могут прийти к общему решению о дальнейшем ходе контрнаступления
24 августа 2023, 16:18

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Американские и украинские политики уже неделю безрезультатно спорят о стратегии ведения боёв для «оживления» медленно идущего контрнаступления. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Власти США призывают украинских военных вернуться к общевойсковой подготовке, которая была пройдена на союзных базах в Европе. Также в планах – сосредоточить все свои силы, прорвать оборону России и выйти к Азовскому морю.

Украинская сторона корректирует предложения США, однако к окончательному решению, которое бы устроило всех, пока прийти не удалось.

К тому же, пишет издание, необходимо детально продумать каждый шаг, чтобы не было промахов, поскольку у Украины слишком мало времени до наступления зимы.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в связи с этим заявлял, что на Западе нет понимания сути и причин конфликта.

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#украина
#сша
#контрнаступление
#сво
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ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
Балицкий: ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
24 августа 2023, 13:43

Фото: iStock/Michele Ursi

Вооруженные силы Украины проводят перегруппировку возле села Работино в Запорожской области, заявил врио главы регион Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«На запорожском направлении противник продолжает концентрировать основные усилия на восполнении потерь, проводит перегруппировку вблизи Работино, сосредотачивается на попытках захвата населенного пункта», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Он также отметил, что практически все боеспособные подразделения ВСУ уже уничтожены, а село Работино может стать последним рубежом в украинском контрнаступлении. 

Ранее российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

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#запорожская область
#военные
#всу
#вс рф
#евгений балицкий
#сво
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Российские силы поразили центр принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские силы нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
24 августа 2023, 13:15

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские военные нанесли удар по центру принятия решений Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен» - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что ВС РФ удалось уничтожить четыре склада с украинским оружием в разных регионах.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Украина оказалась в ситуации аналогичной той, в которой находилась Германия в 1945 году. Он также напомнил, что даже на грани краха Германия не пошла на мирные переговоры с Россией. То же самое сейчас делает Украина.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
#сво
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Военный эксперт Литовкин рассказал о льготах для контрактников
24 августа 2023, 12:52

Фото: iStock/scaliger

Контрактники получают полный пакет социальной поддержки. Об этом «Радио 1» сообщил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Эксперт рассказал, что в зависимости от длительности нахождения контрактника на службе, денежные выплаты, которые он получает ежемесячно, увеличиваются.

По истечении трёх лет с момента вступления на службу, контрактник имеет право воспользоваться ипотечной программой, специально разработанной Министерством обороны. На специальный счёт будут поступать денежные средства, которые потом можно использовать для покупки жилья.

Кроме того, Литовкин рассказал о получении готовых квартир. Неженатым контрактникам предоставляются комнаты в общежитиях, а для семей – служебные квартиры. Также могут поступать выплаты, полностью компенсирующие стоимость аренды жилья для тех, кто снимает квартиру.

Помимо этого, контрактники получают полное медицинское обслуживание. В него входят лечение в санаториях, ежегодный отпуск в 30 дней с полной оплатой проезда до места отдыха и другие услуги.

По словам Литовкина, за последнее время на службу по контракту принято более 150 тысяч россиян.

Чтобы заключить контракт о прохождении военной службы можно обратиться в Московский областной пункт отбора в Балашихе. Требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание. 

Подробную информацию можно узнать на сайте по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#эксперт
#льготы
#контракт
#сво
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Экс-подполковник ЛНР Марочко: ВС РФ ликвидировали штаб ВСУ под Красным Лиманом
24 августа 2023, 10:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные уничтожили штаб ВСУ под Красным Лиманом. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В ходе проведения операции погибли три украинских офицера, ещё пятеро получили ранения разной степени тяжести.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Украина сейчас находится в той же ситуации, в которой оказалась Германия в 1945 году. Европейская страна, имея лучшее современное оружие, не смогла одержать победу, поскольку советские военные атаковали и уничтожали немецкие подразделения, как только они выходили из окопов. При этом, Германия не желала идти на мирные переговоры, что сейчас делает и Украина.

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