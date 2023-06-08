Экс-генсек НАТО заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Фото: сайт НАТО
Экс-генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину — Guardian
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в вооруженном конфликте на территории Украины. Об этом пишет Guardian.
Действующий глава НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что на саммите в Вильнюсе вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте. При этом он отметил, что на полноценные гарантии могут рассчитывать только полноправные члены блока.
Он добавил, что собрать «коалицию желающих» для отправки войск на помощь ВСУ могут Польша и страны Балтии, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе».
Ранее «Радио 1» писало, что НАТО активизирует поддержку Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Действующий глава НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что на саммите в Вильнюсе вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте. При этом он отметил, что на полноценные гарантии могут рассчитывать только полноправные члены блока.
«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — цитирует издание слова Расмуссена.
Он добавил, что собрать «коалицию желающих» для отправки войск на помощь ВСУ могут Польша и страны Балтии, если Украина «ничего не получит в Вильнюсе».
Ранее «Радио 1» писало, что НАТО активизирует поддержку Украины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян